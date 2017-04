Lazio - Napoli in diretta, Serie A 2016/17 LIVE (20.45)

Cari Amici lettori di Vavel Italia buonasera e benvenuti alla diretta scritta live ed online di Lazio - Napoli, posticipo serale che chiude il programma relativo alla 31^ giornata del campionato di Serie A Tim 2016/17.

Entrambe reduci dagli impegni di Tim Cup, Lazio e Napoli sono costrette a gettarsi il passato alle spalle per vivere al meglio delle loro forze il big match che chiude la 31^ giornata di Serie A. Se le Aquile, - nonostante la sconfitta con la Roma - sono al settimo cielo vista la qualificazione alla Finale di Coppa Italia, i Partenopei, - che all'opposto, han battuto la Juve ma non ottenuto il pass per la finalissima - devono dimenticare il fantasma di Higuain e le polemiche che ne sono generate. Dunque, piedi per terra e razionalità: Lazio - Napoli è una delle sfide più attese di questo finale di stagione. Il motivo? Semplice, basta leggere la classifica di Serie A per accorgersi che i capitolini (titolari della quarta piazza) sono a sole quattro lunghezze dal Napoli terzo. E il terzo posto, si sa, è l'ultimo utile per accedere ai prossimi preliminari di Champions League.

Densa di significati come non accadeva da tempo, la sfida tra le due potenze del nostro campionato si preannuncia divertente, ricca di spunti e incertezze: se da una parte abbiamo la Lazio del giovane Inzaghi, allenatore in rampa di lancio capace di rigenerare talenti come Immobile, Keita e Anderson, dall'altra abbiamo un Maestro (della provincia) che da qualche tempo a questa parte ha deciso di mettere le tende in città: Maurizio Sarri infatti, è stato capace di plasmare il Napoli a sua immagine e somiglianza, finendo per tirar su una squadra tra le più spettacolari d'Europa. Ora, i due, così distanti nel loro modo di porsi ed allenare, si sfidano per un posto in Champions; un posto nell'olimpo dei grandi.

Immobile e Keita, festeggiano dopo la vittoria sulla Roma, in Coppa Italia. Fonte foto: corrieredellosport.it

Per la Lazio, la settimana appena trascorsa è stata una delle più significative della stagione. L'attesa spasmodica per La Partita con gli odiati cugini della Roma, stava portando sulla via sbagliata i biancocelesti, in grave difficoltà ma ugualmente vittoriosi, nel turno precedente a Reggio Emilia. D'altronde, la stracittadina con la Roma - ancor di più se vale un posto in finale - è un match sentitissimo che toglie forze mentali prima ancora che fisiche. Opposta ad una squadra al momento poco equilibrata, la Lazio ha fatto leva sulle sue peculiarità per sfruttare il vantaggio accumulato all'andata e strappare il pass: la potenza fisica del centrocampo, gli inserimenti delle mezze ali, la velocità degli esterni, il killer instinct del suo centravanti. Con queste semplici ma efficaci mosse, Inzaghi ha saputo compiere il suo primo piccolo capolavoro.

Ora che i festeggiamenti per una finale che si preannuncia una rivincita con la Juventus, sono terminati già da un pezzo, a Formello si lavora duro per quella che già può essere considerata una finale: ovvero il match con il Napoli. I Partenopei sono lì, a distanza di pochi punti. L'occasione è ghiotta, l'umore alto e la condizione atletica eccellente. Nulla sembra poter inficiare negativamente sulla prestazione di una Lazio che si colloca certamente tra le rivelazioni della stagione. Ora però, è il momento di sfoderare una volta di più gli artigli: l'Aquila Olimpia ha già adocchiato la prossima preda.

Hamsik, Insigne e Allan esultano dopo un gol. Fonte foto: corrieredellosport.it

Non deve piangere sul latte versato il Napoli, autore di una grande prestazione - insufficiente per il passaggio del turno - con la Juventus. Ribaltare il 3-1 dell'andata si è rivelato qualcosa di troppo difficile, ma il Napoli, la sua partita d'attacco e di cuore, l'ha fatta alla grande. Costretta a subire ancora una volta Higuain - possiamo dire, ormai bestia nera dalle parti del San Paolo - la troupe di Sarri non ha desistito. La reazione d'orgoglio, il bel gioco e i gol, sono tutti segnali da leggere in chiave positiva. Questo Napoli è reattivo, ed ora che non ha altri impegni all'infuori del campionato, può concentrarsi al 100% sul raggiungimento del posto Champions. Schiacciato nel panino romano, (la Roma è avanti di quattro punti e la Lazio dietro di altri quattro lunghezze) per il Napoli arriva il decisivo esame Olimpico.

Superato a pieni voti quello di non oltre un mese fa, (quando il Napoli battè la Roma, indirizzando di fatti lo scudetto verso Torino) ora, l'impressione è che tutto sia terribilmente più decisivo. Il passare delle giornate naturalmente, avvicina il verdetto ultimo, dunque, in caso di errori potrebbe non esserci più rimedio. Ecco perché questo Napoli affamato di successi, all'Olimpico è certo giochi col coltello tra i denti, alla ricerca di quella perfezione stilistica che già con la Juve avevamo ammirato a tratti. L'obiettivo, è quello di provare a limitare, - per quanto possibile - quelle distrazioni difensive che spesso rendono la vita complicata alla squadra di Sarri. Dotata di un attacco magico, la compagine Partenopea ha dimostrato anche nel doppio confronto con la Juve di peccare in quanto a continuità. Con la Lazio però, serviranno 90 minuti e oltre i più vicini possibili alla perfezione.

Il Napoli, cooperativa del gol. Fonte foto: tuttosport.it

Alla super sfida con i Partenopei, la Lazio di Simone Inzaghi arriva con più di qualche problema di formazione. Ancora fuori causa Marchetti, il titolare tra i pali sarà Strakosha. Davanti al giovane albanese, tutto sembra prevedere un 3-5-2. In forte dubbio De Vrij, i tre centrali dovrebbero essere Bastos, Hoedt e Radu. A centrocampo, linea a cinque con Basta e Lukaku esterni, Parolo, Biglia e Lulic interni. In avanti, coppia gol composta da Immobile e Felipe Anderson.

LAZIO: (3-5-2): Strakosha; Bastos, Hoedt, Radu; Basta, Milinkovic Savic, Parolo, Lulic, Lukaku; Felipe Anderson, Immobile. All. S. Inzaghi.

Immobile, trascinatore della Lazio. Fonte foto: corrieredellosport.it

Qualche dubbio, come spesso accade, per Maurizio Sarri, la cui vigilia non è mai del tutto distesa. Il tecnico ex Empoli medita soprattutto per quelle che saranno le scelte a centrocampo. Quel che è certo, è il modulo: 4-3-3 con Hysaj, Albiol, Koulibaly e Ghoulam a proteggere i pali di Reina. A centrocampo i favoriti sono Hamsik, Zielinski e Diawara; Sarri però, ci ha abituati a più di qualche sorpresa dunque è meglio non dare nulla per scontato. In avanti invece, dovrebbe tornare dal primo minuto il tridente con Insigne, Mertens e Callejon.

NAPOLI: (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Insigne, Mertens, Callejon. All. M. Sarri.

Higuain e Callejon, mattatori nell'ultimo confronto all'Olimpico. Fonte foto: tuttosport.it

Due stagioni fa, probabilmente il confronto più rilevante se teniamo conto del solo recente passato. Dopo un lungo ed estenuante duello, Napoli e Lazio si affrontano al San Paolo all'ultima giornata. E' il 31 maggio e proprio come in questa stagione, in palio c'è la qualificazione ai preliminari di Champions League. L'inizio dei padroni di casa è da incubo: sotto 2-0 i ragazzi di Benitez trovano la forza per rimontare grazie alla doppietta di Higuain. Poi, il match ball. Il rigore del Pipita però, finisce dritto in Curva B. Il Napoli si dissolve e la Lazio passa 4-2. La festa biancocelese è ancora impressa nella mente dei tifosi capitolini. Eppure, in quella stagione, la sfida dell'Olimpico vide proprio i Partenopei trionfare: uno 0-1 siglato da Higuain che però non sarà sufficiente a raggiungere l'obiettivo atteso.

Keita, in gol all'andata. Fonte foto: corrieredellosport.it

Lo scorso anno invece, a fare la voce grossa fu il Napoli di Sarri. Stritolata nel match del San Paolo (un umiliante 5-0 in favore del Napoli), nella gara di ritorno la Lazio non riuscì a giocare, distrutta dal palleggio e dalle doti tecniche di un Napoli che passò per 2-0. Nel match disputato quest'anno invece, Keita fu in grado di ammutolire il San Paolo. Quel preziosissimo 1-1 potrebbe fare la differenza anche nel caso in cui le due squadre arrivassero appaiate all'ultima curva di questo campionato.