Napoli, ripresa degli allenamenti a Castelvolturno: Giaccherini e Tonelli ancora a parte

Tra sorrisi ed un clima decisamente sereno è tornato ad allenarsi quest'oggi al centro sportivo di Castelvolturno il Napoli, reduce dalla brillante vittoria, la sesta di fila in trasferta, ottenuta domenica sera all'IOlimpico di Roma contro la Lazio. Agli ordini di Maurizio Sarri, come al solito nel primo allenamento post partita, il gruppo si è diviso in due tronconi, con i giocatori impegnati nella trasferta romana che hanno dapprima svolto lavoro di attivazione e successivamente una partita a campo ridotto.

Classico lavoro atletico per gli altri, che invece dopo la prima parte atletica hanno proseguito con una serie di sfide sette contro sette. Assenti dalla seduta pomeridiana Lorenzo Tonelli ed Emanuele Giaccherini, che verosimilmente salteranno anche la sfida di sabato sera al San Paolo contro l'Udinese.

Gara da prendere con le pinze quella contro la squadra friulana, che scenderà in campo nel catino di Fuorigrotta senza nulla da perdere e con le spalle libere da qualsiasi vincolo di risultato. Inoltre, il periodo recente positivo ha infuso entusiasmo e fiducia nella truppa di Delneri, che proverà a cavalcare la voglia di rivalsa di Zapata in quello che è stato per pochi mesi anche il suo stadio. Dopo l'allenamento odierno la preparazione proseguirà domani con una doppia seduta.