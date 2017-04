Napoli - Udinese diretta,  LIVE Serie A 2016/2017 (20.45)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Napoli-Udinese, match valido per la 32esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2016-2017, il cui calcio d’inizio – previsto per le ore 20:45 – verrà fischiato dall’arbitro Davide Massa (sez. di Imperia).

Perica segna l'1-2 dell'andata. Fonte: www.facebook.com/UdineseCalcio1896

QUI NAPOLI

Gli azzurri, dopo il convincente pareggio rimediato al San Paolo contro la Juventus,, non hanno fermato il loro cammino di nuovo, vincendo anche in casa della Lazio con un travolgente 3-0. I campani si confermano perciò fra le squadre più in forma del campionato e per continuare la loro corsa al secondo posto non devono perdere punti.

Stato di forma ottimale confermato dalla scelta dell’11 che dovrebbe effettuare Sarri, identica a quella che ha condotto alla vittoria in terra romana. Il tecnico stesso, però, in conferenza stampa ha predicato massima attenzione visto che pure gli avversari, nell’ultimo periodo, hanno mostrato ciò di cui sono capaci.

Già in settimana Giaccherini e Tonelli hanno svolto un allenamento a parte; per questo, dovrebbero essere preservati nella gara di oggi. Tutti gli altri effettivi dovrebbero essere a disposizione; il dubbio unico che permane nell’11 partenopeo è quello riguardante Strinic e Ghoulam, ma il croato è largamente favorito.

Sarri non si discosterà dal suo 4-3-3. In porta c’è Pepe Reina, che ha superato i problemi fisici; davanti a lui Hysaj (intervistato qualche giorno fa), Albiol, Koulibaly e, appunto, Strinic. A centrocampo Allan e Jorginho dovrebbero completare il reparto con Hamsik. In avanti, solito tridente leggero con Callejon, Mertens ed Insigne.

Insigne sfida Molla Wague. Fonte: www.facebook.com/UdineseCalcio1896

QUI UDINESE

Ottimi risultati nelle ultime uscite per i friulani che hanno prima pareggiato fuori casa col Torino in un match assolutamente non scontato, e poi hanno schiantato settimana scorsa il Genoa con un sonoro 3-0. Tutto sembra andare alla perfezione, insomma, per i bianconeri, che hanno anche raggiunto quota 40 punti.

Sia nelle analisi delle prestazioni, sia nelle dichiarazioni del tecnico Delneri, si evince una grossa fiducia: la squadra è nel suo miglior momento da inizio stagione e non ha alcuna intenzione di fermarsi, magari già iniziando a costruire qualcosa di valido per l’anno prossimo: pare complicato infatti un addio del mister attuale.

Note stonate, per i friulani, le mancanze:in primis quella di Samir, che è stato operato da qualche giorno e non è ancora in condizione di giocare. Da valutare anche gli assenti nell’amichevole col Sandonà disputatasi in settimana: questi sono Danilo, Felipe e Thereau che però dovrebbero tornare tutti e tre regolarmente fra i convocati.

Delneri dovrebbe dunque puntare sul solito 4-3-3. In porta c’è Karnezis. In difesa, Widmer e Ali Adnan fanno i terzini, con Angella e Danilo centrali. In mediana c’è Halfredsson, mezzali invece Badu e Jankto, fresco di rinnovoIl tridente d’attacco è composto dalle ali De Paul e Thereau, con in mezzo Duvan Zapata (di proprietà degli avversari).

Delneri saluta Sarri. Fonte: www.facebook.com/UdineseCalcio1896

STATISTICHE

Precedenti casalinghi nettamente in favore degli azzurri in Serie A: 19 vittorie contro 4, 11 i pareggi. L’anno scorso fu un gol del solito Higuain, ora accasatosi alla Juventus, a firmare l’1-0 al San Paolo; al ritorno, però, proprio una clamorosa sfuriata del Pipita contro l’arbitro lasciò i campani in 10 uomini e permise ai bianconeri di vincere per 3-1.