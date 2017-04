Napoli: rinnovo Mertens, affare concluso!

Ci siamo, fumata bianca. Il tuttofare dell'attacco degli azzurri, Dries Mertens, l'attuale capocannoniere della squadra di Maurizio Sarri con 21 gol all'attivo, a meno quattro dalla coppia di testa costituita da Andrea Belotti ed Edin Dzeko, ha trovato pochi istanti fa l'accordo con la società azzurra per il rinnovo contrattuale, vicenda che tanto aveva tenuto banco nelle scorse settimane in casa Napoli. Ad enunciare ciò, a Radio CRC nella trasmissione Si gonfia la rete è stato il noto giornalista di Mediaset e Tuttostort, Raffaele Auriemma, il quale essendo molto vicino alla società, è stato uno dei primi a riportare la notizia, tanto attesa dai tifosi partenopei:

"Venerdì scorso uno dei due avvocati di Dries Mertens è stato a Castelvolturno e si è incontrato separatamente prima con De Laurentis e poi con Giuntoli per parlare proprio del rinnovo contrattuale del nativo di Lovanio. Tra gli agenti del belga ed il Napoli posso dire che l'affare è concluso, non bisogna parlare più di nulla: sul piatto, un contratto fino al 2021 a 4 milioni d'euro annui. Esiste solo una piccola disparità, un punto in cui non c'è totale accordo, ed è sulla clausola rescissoria, ma è una questione facilmente superabile; infatti il Napoli vuole fissarle la clusola a 31 milioni, mentre Mertens non vuol superare i 20 milioni", questo è quanto ha dichiarato alla radio il giornalista Auriemma.

Ma non è assolutamente tutto, infatti la 'penna campana' ha proseguito, svelando un particolare, un aspetto della vicenda davvero curioso: "Il presidente Aurelio De Laurentis ha offerto anche alla moglie un contratto do 250 mila euro, la quale, essendo nel suo paese una presentatrice, potrebbe apparire come tale anche in alcune produzioni del Presidente".