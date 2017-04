Napoli, doppia seduta a Castelvolturno: tutti a disposizione di Sarri

Mercoledì di lavoro per il Napoli, che agli ordini di Maurizio Sarri, come spesso accade quando durante la settimana non ci sono impegni infrasettimanali, svolge doppia seduta di lavoro al centro sportivo di Castelvolturno. Obiettivo nel radar dei partenopei è il Sassuolo di Eusebio Di Francesco, che all'andata diede un dispiacere nei minuti finali al San Paolo, con Defrel che beffò Hysaj ed Albiol prima di trafiggere Reina ad una manciata di secondi dal termine per il beffardo 1-1 finale.

Come detto doppia seduta di allenamento per il Napoli all'ombra del Vesuvio: "al mattino la squadra ha svolto attivazione e circuito di forza, i difensori sono poi stati impegnati in un lavoro tattico specifico; nel pomeriggio il gruppo al completo ha svolto riscaldamento con il pallone e successivamente seduta tecnico tattica. Chisura con partitina con le sponde" recita il comunicato stampa pubblicato dalla società partenopea negli scorsi minuti.

Sarri ha a disposizione tutti gli effettivi della rosa, con Giaccherini e Tonelli che dopo i fastidi muscolari delle ultime settimane sono tornati ad allenarsi con la squadra a pieno regime, abili ed arruolabili per l'importantissima trasferta della mezza al Mapei Stadium. Il Napoli va a caccia del settimo sigillo in trasferta consecutivo, undicesima vittoria stagionale che significherebbe record assoluto per i partenopei ed ulteriore pressione sulle spalle della Roma impegnata qualche ora più tardi a Pescara nel posticipo serale.