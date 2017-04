Napoli di rincorsa, Sassuolo a caccia d'impresa: mezzogiorno di fuoco al Mapei Stadium

Mezzogiorno di fuoco al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove per l'anticipo di pranzo della trentatreesima giornata del campionato di Serie A, il Sassuolo padrone di casa ospita il Napoli di Maurizio Sarri, impegnato nella rimonta al secondo posto della Roma. Una vittoria in Emilia proietterebbe i partenopei al secondo posto in solitaria, in attesa della risposta capitolina in quel di Pescara. Sfida tutt'altro che semplice da affrontare, con gli emiliani di Di Francesco che vanno a caccia di una effimera soddisfazione dopo un campionato di più bassi che alti.

Proprio questa libertà di testa potrebbe favorire i padroni di casa, vogliosi di sgambetto ad una big per provare a chiudere in bellezza una stagione tutt'altro che brillante. Di contro, il Napoli cerca continuità in esterna, laddove ha conquistato fin qui più punti di tutte le dirette concorrenti: sei le vittorie consecutive in esterna, undici quelle che potrebbero regalare a Sarri il record di affermazioni lontano dal San Paolo. Record fine a sé stesso fino ad un certo punto, che potrebbe regalare una fetta di secondo posto ai partenopei, che scendono in campo sulla via Emilia forti dell'entusiasmo travolgente che le ultime prestazioni ha fornito.

Le ultime dai campi

Diversi problemi di formazione per Eusebio Di Francesco, che dovrà rinunciare agli squalificati Politano e Peluso, oltre che agli infortunati Gazzola, Magnanelli e Biondini. Tanti i problemi di formazione per il tecnico pescarese, che dovrebbe affidarsi ad Adjapong e Dell'Orco sulle corsie laterali ai lati di Cannavaro ed Acerbi. Duncan e Pellegrini gli scudieri di Aquilani, regista di giornata, mentre davanti Defrel verrà accompagnato da Berardi e Ragusa sugli esterni.

Sarri invece non ha alcun dubbio di formazione: il toscano dovrebbe confermare gli undici titolari visti in campo contro Lazio ed Udinese, nelle ultime due vittorie: spazio dunque a Strinic a sinistra in difesa, così come a Jorginho in cabina di regia ed ad Allan sul centro destra. Hamsik ha recuperato e sarà della partita, così come Insigne, Mertens e Callejon di punta.

Probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Consigli, Adjapong, Cannavaro, Acerbi, Dell’Orco; Duncan, Aquilani, Pellegrini; Berardi, Defrel, Ragusa. All.: Eusebio Di Francesco.

Napoli(4-3-3): Reina, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Strinic; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Insigne, Mertens. All.: Maurizio Sarri.