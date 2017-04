Formazioni ufficiali Sassuolo-Napoli: tutto confermato per Di Francesco e Sarri

Photo by" Fantardore"

La Serie A riparte con un gustoso antipasto delle 12:30 tra Sassuolo e Napoli. La squadra di Eusebio Di Francesco non avrà a disposizione Gazzola, Pegolo, Peluso e Politano, ma vorrà ugualmente provare ad allungare la striscia di risultati utili. Discorso opposto, invece, per i partenopei. Maurizio Sarri non molla la presa per il secondo posto e quest'oggi sarà di vitale importanza vincere perchè la Roma è impegnata sul campo di un Pescara sempre più in Serie B. Classici schieramenti sia da una parte che dall'altra, e di seguito ecco le formazioni ufficiali:

Sassuolo (4-3-3): Consigli, Lirola, Cannavaro, Acerbi, Dell'Orco, Pellegrini, Sensi, Duncan, Berardi, Defrel, Ragusa. All. Di Francesco

Napoli (4-3-3): Reina, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Strinic, Allan, Jorginho, Hamsik, Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri