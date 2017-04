Napoli, Milik torna al gol ma non basta: "Deluso dal risultato, per il secondo posto non è finita"

Felicità a metà per Arkadiusz Milik, attaccante polacco del Napoli che, grazie al suo gol nei minuti conclusivi della sfida di Reggio Emilia contro il Sassuolo, ha permesso ai partenopei di pervenire al pareggio. La gioia per il ritorno al gol viene smorzata da un deludente pareggio, che tuttavia non preclude agli azzurri la possibilità di chiudere in ogni caso al secondo posto al termine della stagione. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia, il centravanti polacco ha così parlato del match odierno.

"Sono molto felice di giocare in questa squadra e di essere finalmente tornato al gol, sono deluso però per il risultato. Abbiamo perso due punti importanti, la Roma domani andrà Pescara, ha buone chances di allungare nuovamente a più quattro. Non è facile ma la corsa al secondo posto non è finita, dobbiamo pensare a vincere la prossima gara, abbiamo tutte le qualità per farlo".

Inoltre, riguardo la prestazione nel complesso dei campani, la sua opinione: "Penso che anche oggi abbiamo dimostrato la nostra forza, siamo andati in vantaggio, è mancata concentrazione e siamo stati sfortunati, nel finale abbiamo provato a fare il terzo gol ma non c’è stato tempo".

Ed infine, uno sguardo anche alle sue condizioni fisiche: "Mi sento molto bene, meglio rispetto a due mesi fa, sono pronto per giocare sempre di più, così mi sentirò sempre meglio, voglio giocare di più ma dipende dal mister, e mi accontento dei minuti a disposizione. Tutti sanno come giocavamo prima dell’infortunio, con me o con Dries il Napoli può giocare nello stesso modo, certo siamo due giocatori diversi strutturalmente ma il gioco non deve cambiare, siamo forti e la cosa importante è vincere, da qui alla fine proveremo a farlo".