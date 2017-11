Google Plus

Napoli-Shakhtar, al San Paolo è una grande notte d'Europa, con la squadra di Maurizio Sarri costretta a vincere dopo la doppia sconfitta contro il Manchester City per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi di Champions League. Agli ucraini invece basta un solo punto e pesa ancora di più la vittoria ottenuta nella gara d'andata in Ucraina. Ecco intanto le scelte ufficiali dei due allenatori per la sfida.

Formazioni ufficiali