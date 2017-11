Napoli, il mercato si avvicina: Vrsaljko più di un'idea, Berardi sullo sfondo? - Foto Vrsaljko Twitter

Un primato lungo tredici giornate, con lo sguardo rivolto alla pausa post natalizia alla concreta possibilità di virare al giro di boa davanti al resto del plotone, così come due anni fa. Rispetto ad allora, tuttavia, la consapevolezza e la maturità del gruppo partenopeo guidato da Maurizio Sarri sembra essere cambiato e non di poco. Autorevolezza, in ogni gara, alla base dei successi dei partenopei, primi con due punti di vantaggio sull'Inter e, potenzialmente, sulla Roma, quattro invece quelli di margine sulla Juventus. Napoli ed il Napoli sognano in grande, con una possibilità, concreta, di sfruttare le titubanze dei bianconeri ed un percorso formativo apparentemente concluso per puntare definitivamente al titolo.

Per farlo, tuttavia, un altro passaggio fisiologico di crescita potrebbe essere rappresentato dal mercato di gennaio, che da sempre ha penalizzato e non poco la società partenopea nel corso della seconda metà di stagione. Per non ripetere gli errori del passato, quando dopo Natale la squadra non si è mai rinforzata più di tanto, la dirigenza partenopea sta pensando e valutando in queste ore un doppio colpo - come riportato in queste ore dal Mattino di Napoli - in entrata, entrambe sull'out destro della fascia dei napoletani. Se in difesa l'obiettivo numero uno è oramai fissato in Sime Vrsaljko, negli ultimi giorni sta prendendo sempre più corpo l'idea Domenico Berardi, da sempre pallino del patron De Laurentiis.

Per quel che riguarda il terzino croato, ai margini del progetto tecnico di Simeone, il quotidiano campano ribadisce la pressione che l'agente del calciatore, Giuseppe Riso, starebbe effettuando sulla dirigenza dell'Atletico Madrid per la cessione del suo assistito. Accordo di massima già trovato con l'entourage, con Vrsaljko che potrebbe andare ad unirsi alla batteria di terzini formata da Hysaj, Mario Rui e Maggio e concedere a Ghoulam tutto il tempo di tornare in forma negli ultimi due o tre mesi di stagione.

Foto Vivo Azzurro

Diverso invece il discorso in attacco, dove la necessità è quella di dare fiato agli esterni - ma non solo - con Insigne e Callejon che di fatto non hanno mai saltato nemmeno una partita. Ounas, stando alle presenze in campo, non ha ancora convinto del tutto Sarri, il quale vorrebbe affidarsi ad un profilo più maturo e già pronto per il campionato per dare ossigeno all'ala iberica - nonostante le caratteristiche di Berardi siano opposte a quelle dell'ex Real Madrid - o ad Insigne. L'esterno del Sassuolo, che sta vivendo in sordina l'avvio di campionato, avrebbe da tempo accettato la destinazione partenopea, con le società che già in passato si sarebbero avvicinate per quel che riguarda il conguaglio economico.

Il Napoli ci sta pensando seriamente ad acquistare il talento classe 1994, ma valuta in particolare di portarlo all'ombra del Vesuvio già a gennaio, quando due innesti del calibro di Vrsaljko e Berardi potrebbero far spiccare il volo definitivamente verso l'obiettivo Scudetto. Uno dei fattori che potrebbe contribuire all'accelerata positiva per l'esterno dell'Under 21, inoltre, risulterà l'eventuale passaggio del turno in Champions League, con gli introiti della coppa che potrebbero spingere De Laurentiis ad uno sforzo maggiore sul mercato.