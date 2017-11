Udinese - Napoli in diretta, Live Serie A 2017/18

Buongiorno amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed online, della quattordicesima giornata del campionato di calcio di Serie A. Questo pomeriggio saremo alla Dacia Arena di Udine, dove i friulani padroni di casa ospitano il Napoli di Maurizio Sarri, capolista dalla prima giornata della graduatoria del campionato. Partenopei di scena in Friuli dove storicamente hanno sempre faticato, ma dove nella passata stagione ottennero una preziosissima vittoria per 2-0 trascinati da Lorenzo Insigne. Da Andrea Bugno e dalla redazione calcio di Vavel Italia, l'augurio di una piacevole gara in nostra compagnia.

Napoli che sarà chiamato a rispondere alla vittoria dell'Inter di ieri sera per riprendersi il primato perduto in favore dei neroazzurri. Sarri che dovrà gestire anche il doppio impegno, più psicologico che altro, che vedrà i partenopei impegnati venerdì sera al San Paolo contro la Juventus. Sarà però altrettanto fondamentale arrivarci con la terza vittoria di fila nel sacco, dopo quelle ottenute in maniera brillante, uscendo alla distanza, contro Milan e Shakhtar.

Insigne ed Hamsik festeggiano un gol - Foto SSC Napoli

Di contro un Udinese che ha vissuto una settimana alquanto tribolata. L'esonero di Delneri a seguito della sconfitta interna subita contro il Cagliari (0-1 scialbo) ha scosso e non poco l'ambiente: è arrivato Massimo Oddo, il quale ha il compito di risollevare una squadra che ha difettato fin qui in continuità di rendimento e personalità. All'ex tecnico del Pescara l'obiettivo di centrare una tranquilla salvezza e di rispolverare le qualità degli interpreti a sua disposizione, di tutt'altro valore rispetto alla classifica attuale della squadra bianconera.

La conferenza stampa della vigilia di Massimo Oddo

Da non sottovalutare, quindi, l'aspetto legato al cambio di allenatore, che storicamente infonde una ventata di entusiasmo e di nuova energia alle squadre soprattutto in avvio di nuovo corso. Particolare attenzione dovrà fare quindi il Napoli, reduce da un'ultima trasferta, a Verona contro il Chievo, non di certo esaltante dal punto di vista di brillantezza fisica e di prestazione. Era un altro Napoli, però, rispetto a quello di questi ultimi giorni visto contro Milan prima e Shakhtar successivamente. Vincere ad Udine potrebbe rappresentare il miglior modo per chiudere il cerchio e presentarsi alla super sfida di venerdì contro la Juventus del San Paolo.

Oddo in conferenza stampa - Foto VAVEL ITALIA

UDINESE, LE ULTIME - Tanti dubbi attorno alla prima versione dell'Udinese di Massimo Oddo, che potrebbe optare per un 3-5-2 molto chiuso ed ermetico, anche se in conferenza il tecnico ha sottolineato come cambierà meno possibile rispetto all'ultima versione dei friulani vista. Quindi altra opzione plausibile è il 4-3-1-2 con De Paul alle spalle di Lasagna e Maxi Lopez, mentre in mediana in assenza di Hallfredsson e Behrami, saranno Fofana, Barak e Jankto a formare il terzetto di mediana. Nuytinck con Danilo davanti a Scuffet, Widmer e Samir terzini.

NAPOLI, LE ULTIME - Sarri non avrà a disposizione Mario Rui, convocato ma non disponibile per un problema ad una caviglia. Torna Koulibaly dal primo minuto, accanto a lui il solito Albiol. Hysaj al posto del portoghese sull'out mancino, Maggio dalla parte opposta. Tornano titolari anche Allan e Jorginho, con Zielinski e Diawara che tornano in panchina dopo la buona prestazione di coppa. Hamsik mezzala sinistra, Mertens al centro dell'attacco con Insigne e Callejon larghi.

Mertens in azione contro il Milan - Foto Ssc Napoli

Le probabili formazioni



UDINESE (4-3-1-2): Scuffet; Widmer, Nuytinck, Danilo, Samir; Barak, Fofana, Jankto; De Paul; Lasagna, Maxi Lopez. All. Oddo



NAPOLI (4-3-3): Reina; Maggio, Albiol, Koulibaly, Hysaj; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri