Serie A, le formazioni ufficiali di Udinese - Napoli

Alla Dacia Arena, nel pomeriggio della quattordicesima giornata del campionato di Serie A, va in scena l'esordio di Massimo Oddo sulla panchina dell'Udinese. Allontanato Delneri dopo la rovinosa sconfitta interna subita contro il Cagliari, la squadra friulana cerca riscatto e nuove certezze, nonostante l'impegno non sia dei più semplici. Ospite in Friuli il Napoli di Maurizio Sarri, per una notte scippato del primato in classifica dall'Inter di Luciano Spalletti. Un successo per ritrovare la vetta, per firmare la terza vittoria di fila e soprattutto per presentarsi al meglio in vista della sfida alla Juventus di venerdì sera.

Nel frattempo, i due allenatori hanno sciolto le rispettive riserve, ufficializzando gli undici che scenderanno in campo tra poco meno di un'ora.

La prima Udinese Massimo Oddo la vara con il 3-5-1-1, con Perica che prende il posto di Maxi Lopez in attacco, con De Paul alle sue spalle. Balic vince il ballottaggio in mediana con Jankto, mentre Fofana e Barak agiranno ai suoi lati. Angella, Danilo e Samir davanti a Scuffet.

Udinese (3-5-1-1): Scuffet; Angella, Danilo, Samir; Widmer, Barak, Balic, Fofana, Ali Adnan; De Paul; Perica. All. Oddo

Foto Serie A Twitter

Sarri conferma il 4-3-3 con Maggio sulla destra ed Hysaj dalla parte opposta, così come fatto in Champions League. Torna Koulibaly al centro della difesa, ma in compagnia di Chiriches e non Albiol, così come Allan e Jorginho in mediana con Hamsik. Terzetto d'attacco formato da Insigne, Mertens e Callejon.

Napoli (4-3-3): Reina; Maggio, Koulibaly, Chiriches, Hysaj; Allan, Jorginho, Hamsik; Insigne, Mertens, Callejon. All: Sarri.