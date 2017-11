Serie A - L'Udinese reagisce, ma il Napoli passa col minimo sforzo (0-1)

Doveva essere una partita scoppiettante, invece si è rivelata essere chiusa e bloccata, con l'Udinese che si è coperta bene, ma non è riuscita a incidere, mentre il Napoli ha trovato il gol con il minimo sforzo. Finisce 0-1 grazie al rigore di Jorginho.

Brutto episodio prima della partita, con alcuni van della tifoseria partenopea che si sono fermati qualche metro prima dei blocchi della polizia, per entrare in contatto con i sostenitori friulani. I tafferugli si sono risolti con alcuni tifosi napoletani che sono stati interdetti dallo stadio.

Oddo, a dispetto di quanto detto in conferenza, stravolge l'idea di gioco di Delneri, tornando alla difesa a tre. Con Angella al fianco di Danilo e Samir. De Paul dietro all'unica punta Perica, fuori dunque Maxi Lopez, Lasagna e Bajic. Sarri invece deve rinunciare a Mario Rui ed Albiol, inserendo Maggio e Chiriches tra i titolarissimi.

Formazione Udinese (3-5-1-1): Scuffet; Angella, Danilo, Samir; Widmer, Barak, Balic, Fofana, Ali Adnan; De Paul; Perica. All.: Oddo.

Formazione Napoli (4-3-3): Reina; Maggio, Chiriches, Koulibaly, Hysaj; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All.: Sarri.

PRIMO TEMPO

Aveva chiesto coraggio ai suoi Oddo ed è quello che ottiene. L'Udinese riesce per molto tempo ad andare in chiusura su tutti i lanci del Napoli, intasando le linee di passaggio e raddoppiando sulle fasce sia Insigne che Callejon, che non trovano varchi. La partita risulta essere così molto bloccata, con giusto un tiro da lontano di De Paul al 18' ad accendere gli animi. Difendendo bene e attaccando poco però con una big difficilmente cavi un ragno dal buco e infatti alla prima distrazione gli azzurri colpiscono. Al 31' Angella controlla malissimo un pallone nella sua area, Maggio arriva a tutta velocità e l'ex Empoli lo falcia. È calcio di rigore. Dal dischetto Jorginho calcia malissimo, centrando Scuffet, la palla però rimbalza direttamente sui piedi del regista, che insacca a porta vuota (0-1). Dopo il vantaggio, il Napoli gestisce il pallone con ordine, senza mai strafare conserva il risultato, con l'Udinese che non riesce a costruire pericoli reali. Primo tempo dunque avarissimo di emozioni, ma che termina sullo 0-1 in favore del Napoli.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa l'Udinese entra mettendo in campo lo stesso copione dei primi quarantacinque minuti, con il Napoli che prova ad alzare un po' i ritmi. Al 50' i partenopei dopo una fitta rete di passaggi arrivano in area, ma gli uomini di Oddo piazzano un muro, con Mertens che da ottima posizione spara su Samir e Hamsik che sulla seconda palla calcia addosso ad un altro difensore. Cinque minuti dopo i bianconeri provano ad affacciarsi in avanti, con un bel lancio per Perica in velocità, che però è chiuso da due difensori. Il croato in area sterza e calcia, ma la palla viene smorzata da un avversario e Reina può raccogliere senza problemi.

Lampo poi al 68' di Barak, che da distanza siderale calcia sul secondo palo, costringendo l'estremo difensore del Napoli a respingere il pallone in tuffo. Gli ospiti a questo punto sentono la pressione e provano a chiuderla. Al 74' Mertens con un ottimo scavetto serve Callejon, eludendo la marcatura di Samir. L'ex Real calcia a botta sicura, ma tra le braccia di Scuffet, che blocca senza timori. Partita decisamente equilibrata. Oddo prova a far saltare gli schemi inserendo Bajic e Lasagna, ma faticano ad arrivare palloni in avanti. Nel finale Barak prova a pescare il coniglio dal cilindro, ma il suo tiro dal limite viene bloccato da Reina. Finisce dunque 0-1.