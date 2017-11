Napoli corsaro ad Udine, Sarri: "Abbiamo lanciato un messaggio importante"

sscnapoli.it

Il Napoli vince contro l'Udinese per 1-0: decide un gol di Jorginho che prima si fa parare il rigore da Scuffet, poi insacca sulla respinta. I bianconeri, guidati dal nuovo tecnico Massimo Oddo, tengono il campo con ordine per tutti i 90 minuti. Gli azzurri si riprendono così la vetta della classifica.

Queste le parole di Maurizio Sarri in conferenza stampa prese dal nostro inviato dalla Dacia Arena: "Si può dire che abbiamo fatto una partita con meno qualità del solito, creando meno del solito. Al 99% per colpa nostra, per l'1 % per colpa di un terreno indegno rispetto al bellissimo stadio. Però siamo cresciuti e ora vinciamo anche queste partite. Le partite in Champions chiaramente ti usurano, perchè poi hai un down mentale e nervoso da cui poi difficilmente recuperi. Non penso che la partita prossima ci abbia tolto energie. Mi aspettavo una partita difficile perchè l'Udinese è più forte rispetto alla classifica che ha. Se ti porta la partita sulle palle alte e sulle seconde palle inizia a diventare veramente complicata, il cambio di allenatore poi ha portato novità importanti. Il messaggio che abbiamo mandato oggi però è importante, perchè riusciamo a vincere anche partite che sembrano impossibili da sbloccare. Penso che l'Inter sia una squadra forte, espressione di una società forte e che quest'anno ha un vantaggio importante, ovvero quello di non giocare le coppe, allenarsi sette giorni è un vantaggio importante. Giocare ogni tre giorni è un altro sport. Inoltre sono una squadra forte e lo dimostra con i risultati. Hanno un portiere straordinario, un centroavanti straordinario, due grandi centrali. Sono anche consapevoli della loro forza e questo fa sì che siano una rivale da tenere in considerazione".