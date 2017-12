Napoli-Juventus: il momento della verità - La guida di Vavel Italia | Andrea Mauri

E' la sfida attesa da tutti i tifosi delle due compagini interessate ed anche dalla totalità degli appassionati italiani, curiosi di vedere se gli equilibri del calcio tricolore si sono effettivamente spostati verso Napoli abbandonando Torino. Napoli-Juventus, come detto a più riprese dagli esponenti bianconeri, non è una partita fondamentale per l'assegnazione dello Scudetto, ma resta importante per sapere se questo Napoli potrà davvero alzare il trofeo a fine anno e se questa Juventus può tornare a competere sfruttando la solidità difensiva che l'ha contraddistinta in questi due anni di successi.

Al catino di Fuorigrotta saranno in palio tre punti pesanti, forse quelli con il peso specifico maggiore fino a qui e se il Napoli potrebbe permettersi anche la prima sconfitta stagionale in campionato, la Juventus non può commettere errori, altrimenti lo svantaggio da recuperare potrebbe diventare insormontabile anche per loro. Certamente le assenze peseranno. Il Napoli farà a meno del lungo degente Ghoulam, la Juventus, defezione dell'ultima ora, non potrà impiegare Mario Mandzukic, avendo anche Gonzalo Higuain, Juan Cuadrado e Federico Bernardeschi non al cento per cento. Di tutto questo abbiamo tenuto conto nelle nostre analisi di reparto e tattiche, nei duelli singoli e nelle nostre preview, una per squadra. Questa è la Guida di Vavel Italia per Napoli-Juventus, buona lettura.

