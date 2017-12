Verso Napoli - Juventus, i convocati di Maurizio Sarri

Google Plus

Oramai ci siamo. Poche ore e sarà finalmente partita. A Napoli, al San Paolo, è di scena la Juventus di Massimiliano Allegri, terza in campionato a quattro punti di distacco dai partenopei di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, nel corso della rifinitura mattutina, ha tastato il polso dei suoi giocatori, annunciando la lista dei convocati al termine della seduta. Tutto come previsto, nessuna novità, compresa l'assenza oramai solita di Tonelli e la presenza, da qualche settimana a questa parte, sia di Leandrinho che di Scarf , terzino della Primavera azzurra.

La lista dei convocati

Portieri: Rafael, Reina, Sepe;

Difensori: Albiol, Chiriches, Mario Rui, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Maggio, Scarf;

Centrocampisti: Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog, Zielinski, Giaccherini;

Attaccanti: Ounas, Callejon, Insigne, Mertens, Leandrinho.

Ultimi spifferi anche per ciò che riguarda l'undici di partenza che sceglierà Maurizio Sarri, con il toscano che sembra propenso a schierare Maggio dal primo minuto al posto di Mario Rui con conseguente spostamento di Hysaj dalla parte opposta. Albiol e Koulibaly davanti a Reina, Allan ed Hamsik ai lati di Jorginho. Mertens centravanti con Callejon ed Insigne ai suoi fianchi. Non resta che scendere in campo.