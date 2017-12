Napoli, Ghoulam e Milik: "Stiamo bene. Scudetto? Guardiamo al nostro cammino"

Foto Ssc Napoli

Tempo di presentazione del calendario 2018 in casa Napoli, con la società che ha scelto di mandare alla presentazione dello stesso Faouzi Ghoulam ed Arkadiusz Milik, i due nobili infortunati della rosa azzurra. Entrambe ai box per la rottura del legamento crociato, i due calciatori hanno presenziato la pubblicazione del calendario del prossimo anno rispondendo alle domande dei cronisti presenti.

Inevitabile non partire dalle questioni fisiche e di recupero, queste le parole di Ghoulam: "Io personalmente sto benissimo. Non so quando tornerò, spero presto. Abbiamo uno staff medico con i tre dottori ed i fisioterapisti che sono il top per questo lavoro. Ho lavorato poco con loro, ho avuto pochi infortuni, ma ora capisco bene il loro lavoro e li ringrazio. Spero di tornare presto, il più veloce possibile per aiutare la squadra, ma devono fare bene anche senza di noi". Diverso invece il discorso per quel che riguarda l'attaccante polacco, che dovrebbe tornare prima del compagno difensore: "Sto bene fisicamente ad essere sincero, felice di essere qui. Spero possa andare sempre meglio, il mese più importante sarà quello di maggio, l'ultimo, sperando di poter festeggiare lo Scudetto. Ribadisco che è bellissimo lavorare con persone che ti sostengono ogni giorno. Sono concentrato sul lavoro di ogni giorno, è difficile dire una data, ho un'idea ma la tengo per me e non dico quando penso di rientrare".

Presentazione del calendario che arriva dopo una cocente sconfitta, dura soprattutto da digerire, come quella subita contro la Juventus. Sul momento della squadra partenopea il parere dei Ghoulam: "Dispiace essere passati da un ruolo attivo a passivo, ora sono un tifoso, un osservatore. Non so, le cose le prendo male perchè vorrei aiutare ma non posso. Siamo più vicini ai tifosi rispetto a prima che stavamo solo sul campo. Abbiamo una grande squadra, un grande allenatore, abbiamo fatto solo 2 ko in 50 partite. Dopo le sconfitte torniamo sempre più forti!".

Uno sguardo anche al futuro, anche se entrambe preferiscono non parlarne: "Se ci sarò nel prossimo calendario? Io non volevo venire, mi piace essere forte, ma qui sono debole e non mi piace farmi vedere in questo momento che sono infortunato. Volevo ringraziare chi ha lavorato per il calendario. Sono venuto per questo, ci sono mesi di lavoro dietro, non per parlare del mio futuro". Per Milik si parla di un prestito al Chievo, ma il polacco smussa così i toni: "E' presto per parlarne, sentirò il presidente, l'allenatore, il ds, credo che resterò a Napoli ma è presto per parlarne".

Infine, in tema Scudetto, il parere dei due sulle rivali per gli azzurri. Deciso Ghoulam: "Dico il Napoli, facciamo il nostro percorso e poi vediamo. La squadra ha bisogno del nostro aiuto e dobbiamo sostenerla, lo dico da tifoso. Non guardiamo le altre". Mentre Milik chiude così: "Ci sono tante grandi squadre in serie A, le rispettiamo, speriamo di esserci sia io che Ghoulam per vincere le partite, ma soprattutto per lo Scudetto".