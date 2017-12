Napoli, per Vrsaljko si fa sul serio

Foto Twitter Croazia

Un terzino ed un attaccante. Questi gli obiettivi di Cristiano Giuntoli e del Napoli tutto in vista di un mercato di gennaio che si preannuncia scoppiettante al pari della lotta al vertice della Serie A, la quale vede invischiate quattro squadre nel giro di pochi punti che si possono giocare da qui a maggio la conquista del titolo iridato. Mai come quest'anno le strategie del mercato invernale e gli acquisti che le rispettive squadre effettueranno per rifinire la rosa a disposizione dei propri allenatori potrebbero spostare decisamente l'ago della bilancia, facendolo pendere da una parte piuttosto che dall'altra.

Motivo per il quale il Napoli, dopo gli infortuni di Arkadiusz Milik e Faouzi Ghoulam, si sta già guardando attorno da tempo, con i nomi di Roberto Inglese - già di proprietà del sodalizio partenopeo ma in prestito al ChievoVerona - e Sime Vrsaljko che girano nelle stanze di Castelvolturno, pronti a vestire la maglia azzurra non appena aprirà la finestra di mercato natalizia. Occorre fare in fretta, perché le ultime gare hanno dato in tal senso delle risposte chiare e dirette a Maurizio Sarri ed ai suoi collaboratori: fiato corto e lucidità carente, soprattutto davanti, dove Inglese potrebbe far fiatare Mertens da centravanti nelle gare di minore cartello in campionato, magari anche allo stesso Insigne, con il belga spostato sulla originaria fascia sinistra. Nell'operazione potrebbe entrare anche Adam Ounas, mentre sembra sempre più remota l'opzione Milik in prestito ai clivensi.

Tutte soluzioni al vaglio dello staff tecnico azzurro, il quale non esclude un coupe de theatre, soprattutto in vista della sfida Champions contro il Feyenoord, la quale potrebbe regalare la qualificazione agli ottavi ed un altro cospicuo bottino in termini economici alle casse del sodalizio di De Laurentiis. Il patron, vagliata la reale e concreta possibilità di puntare al massimo possibile in campionato, non dovrebbe lasciarsi scappare l'opportunità, ghiotta, di rinforzare la squadra con due, forse tre pedine di assoluto valore, in grado di fornire a Sarri le giuste alternative nei ruoli chiave per puntare allo Scudetto ed a fare più strada possibile in Europa - Champions o Europa League che sia.

In tal senso va visto lo sforzo che il club potrebbe fare per Sime Vrsaljko, accanto al quale continua a muoversi nell'ombra il direttore sportivo dei campani. Napoli che secondo quanto riferito in mattinata dalla Gazzetta dello Sport sarebbe pronto ad investire una ventina di milioni di euro cash, con pagamento rateizzato, già a partire dai prossimi giorni. Un'offerta, quella partenopea, che qualora confermata farebbe gola e non poco ai Colchoneros, i quali preferirebbero questa soluzione a quella del prestito con riscatto proposta da Juventus e Roma. Bianconeri e giallorossi seguono l'evolvere della situazione, con il Napoli che, stavolta, sembra essere arrivato prima sul giocatore e potrebbe sferrare l'assalto decisivo a momenti.