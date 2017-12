Champions League, Napoli a caccia dell'impresa: Manchester City rimaneggiato in Ucraina

Foto Manchester City

A caccia dell'impresa. Difficile, ma non impossibile per il Napoli provare ad ottenere il pass per i quarti di finale di Champions League. Posizione scomoda, perché il destino dei partenopei non dipende dalle proprie giocate, dal proprio risultato. Oltre al successo al De Kuip, a Rotterdam, in casa di un Feyenoord che quantomeno vorrà salvare la faccia, Mertens e compagni dovranno sperare in una contemporanea vittoria del Manchester City di Pep Guardiola in casa dello Shakhtar Donetsk, al quale basta un solo punto per passare come seconda forza del girone.

Nella giornata di ieri il tecnico degli inglesi ha diramato la lista dei convocati per la sfida in terra d'Ucraina, confermando l'assenza di David Silva, oltre a quella di De Bruyne e degli infortunati di lunga data Stones e Mendy. Sarà un City rimaneggiato quello che scenderà in campo a Kharkiv, anche perché inevitabilmente il tecnico spagnolo guarderà in casa propria a preservare i suoi in vista della gara contro il Manchester United di domenica prossima ad Old Trafford.

Guardiola dovrebbe schierare il solito 4-1-4-1 con Ederson tra i pali, Mangala ed Otamendi al centro della difesa, mentre Danilo e Delph agiranno sui lati. Fernandinho barometro ed equilibratore di centrocampo, con Gundogan e Touré mezzali a fare da tramite tra mediana ed attacco. Con Silva fuori spazio a Bernardo Silva sulla destra, mentre Mané dovrebbe agire dalla parte opposta; uno tra Aguero e Gabriel Jesus di punta.

La lista completa dei convocati di Guardiola: Claudio Bravo, Kyle Walker, Danilo, Vincent Kompany, Raheem Sterling, Ilkay Gundogan, Sergio Aguero, Eliaquim Mangala, Fabian Delph, Leroy Sane, Bernardo Silva, Tosin Adarabioyo, Fernandinho, Nicolas Otamendi, Ederson, Daniel Grimshaw, Gabriel Jesus, Yaya Toure, Phil Foden, Brahim Diaz.