Napoli, Sarri porta con sè 20 elementi. Out Insigne

Fonte: Official Twitter SSC Napoli

Il Napoli vira su Rotterdam, dove domani allo stadio 'de Kuip' si giocherà l'accesso agli ottavi di finale di Champions League. Destino malandrino, perchè non dipenderà tutto dagli azzurri, i quali saranno costretti a vincere in casa del Feyenoord e sperare che il Manchester City continui a recitare il ruolo di schiacciasassi e batta lo Shakhtar Donetsk. Se gli ucraini dovessero fare punti in casa contro gli inglesi, allora anche un successo in terra d'Olanda non sarebbe utile ai fini della qualificazione. sarà retrocessione in Europa League, con tanto di tristi saluti alla Coppa dalle grandi orecchie.

Questa mattina, nel cento d'allenamento di Castelvolturno, la squadra agli ordini di Maurizio Sarri ha sostenuto una seduta di lavoro, ma piuttosto leggera. Il gruppo ha svolto attivazione col pallone in avvio e riscaldamento con ostacoli bassi. Successivamente partitina a campo ridotto. Chiusura con seduta tecnico tattica. Solo lavoro differenziato per Lorenzo Insigne che non prenderà parte al match di domani sera - in programma alle ore 20:45 - poichè non convocato. L'attaccante di Frattamaggiare è ancora sofferente al pube e necessita di riposo.

Sarri ha convocato solo 20 elementi della sua rosa, c'è Zielinski che è l'indiziato numero uno a prendere il posto lasciato vacante da Insigne. Scalpitano Ounas e Giaccherini, per loro possibile spazione a gara in corso.

Questo l'elenco completo: Reina, Rafael, Sepe, Albiol, Chiriches, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Maggio, Mario Rui, Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog, Zielinski, Giaccherini, Callejon, Ounas, Mertens.