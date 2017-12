Napoli: ufficiale il rinnovo di Ghoulam!

Source photo: profilo Twitter Ghoulam

I tifosi del Napoli possono stare tranquilli: Faouzi Ghoulam ha rinnovato fino al 2022, rinnovando il precedente contratto in scadenza nel giugno del 2018. Una notizia attesissima da parte dei supporters partenopei, che temevano di perdere a costo zero uno dei migliori terzini sinistri della nostra Serie A. Avvicinandosi alle richieste dell'algerino, De Laurentiis ha proposto al laterale mancino ben tre milioni di euro a stagione, compenso che di fatto faranno diventare il ragazzo classe '91 uno dei più pagati della rosa. A questo, il patron napoletano ha aggiunto una clausola rescissoria di trentacinque milioni, che varrà però solo per l'esterno.

Giunto in Italia nel 2014 dal Saint Etienne, l'algerino è notevolmente migliorato anno dopo anno, diventando uno dei giocatori più importanti a disposizione del tecnico Maurizio Sarri. All'abilità in fase offensiva, Ghoulam ha aggiunto anche l'attenzione difensiva, che ha contribuito alla solidità difensiva vista nelle prime uscite stagionali. Non è un caso, infatti, che il brutto infortunio del ragazzo ha abbassato le performances della macchina perfetta di Sarri, che di fatto aveva reso il terzino un valore aggiunto sia in fase di impostazione che in fase offensiva, come conferma la sua rete alla SPAL, un missile esplosivo che ha bucato Gomis dopo una progressione importantissima.