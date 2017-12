Feyenoord - Napoli in diretta, LIVE Champions League 2017/18 (20:45)

Si gioca al De Kuip, stadio da 51.000 posti a sedere situato a Rotterdam.

Gurbanov vara il 4-3-3. Tra i pali Jones, a sua protezione van Beek e Tapia con Diks e Nelom terzini. Toornstra interno di centrocampo, Amrabat e Vilhena mezz'ali. Davanti, Berghuis e Larsson lavorano palloni per Jorgensen.

Il Feyenoord arranca nell'Eredivisie, con i 25 punti raccolti in 14 giornate che non posso soddisfare l'ambiente. Il PSV appare imprendibile - 39 punti - sarà importante rincorrere la 3^ piazza dell'Ajax, casella utile per agguantare la qualificazione ai preliminari della prossima Champions League. Il 5^ posto garantirebbe soltanto l'Europa League. In Champions League, situazione compromessa. 5 sconfitte in altrettanti match giocati, 13 gol subiti e solo 3 siglati.; zero punti e fanalino di coda.

Sarri opta per il 4-3-3. In porta Reina, difesa composta - destra verso sinistra - da Maggio, Chiriches, Koulibaly e Hysaj. Diawara vertice basso di centrocampo, Allan ed Hamsik. mezz'ali. Davanti, Callejon e Zielinski a supporto di Mertens.

La sconfitta patita al San Paolo contro la Juventus ha contribuito a far tornare in auge le solite paure che attanagliano i partenopei dell'era Sarri: rosa corta, pochi ricambi, incapacità di ribaltare pronostici contro le squadre organizzate. La sconfitta resta pur sempre la prima di una stagione pressoché perfetta finora, che li premia con il 2^ posto, a -1 dall'Inter e +1 sui bianconeri. Importante ripartire subito. In Champions, situazione delicata. Pesano sul groppone le tre sconfitte - Manchester City, due volte, e Shakhtar Donetsk - che fanno fronte a 2 vittorie coni relativi 6 punti conquistati. Obbligatorio vincere contro il Feyenoord stasera, sperando che il City batta lo Shakhtar a Donetsk. Azzurri appesi ad un filo.

C'è solo un precedente tra le due compagini. Due mesi fa - in occasione della 2^ giornata della Champions League 2017/18 - il Napoli ospita tra le mura amiche, al San Paolo, il Feyenoord. Insigne indirizza il match sin dalle prime battute, siglando la rete del vantaggio al 7'. Mertens raddoppia ad inizio ripresa - 49' - Callejon chiude i conti al 70'. Ininfluente il 3-1 di Amrabat al 93'.

Arbitra Michael Oliver coadiuvato da Burt e Bennet, quarto uomo Lennard. Addizionali di porta i signori Marriner e Tierney.