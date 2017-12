Napoli, ottimismo per Insigne verso la gara contro la Fiorentina

twitter.com

Il Napoli non può fermarsi a pensare a quello che sarebbe potuto essere in Champions League. L'Europa che conta ormai non può più essere recuperata per questa stagione e allora, in attesa del sorteggio di Europa League, meglio tornare a concentrarsi sul campionato. Serve ripartire subito dopo la sconfitta contro la Juventus e l'avversario si chiama Fiorentina.

Per la gara contro la squadra di Pioli, Sarri spera di poter tornare a contare sui colpi e le prestazioni di Lorenzo Insigne. L'attaccante era uscito nel corso della sfida contro i bianconeri per un problema all'adduttore che non gli ha permesso di esserci contro il Feyenoord. Il rischio che si tratti di pubalgia non può essere escluso al 100%, ma da Castel Volturno le sensazioni sembrano essere positive. In questi giorni Insigne si è sottoposto a cure e trattamenti specifici per risolvere il proprio problema e si respira ottimismo in vista di un suo rientro in campionato. Un quadro più chiaro della situazione si avrà naturalmente dopo i prossimi allenamenti della squadra di Sarri, ma è chiaro che un eventuale recupero di Insigne sarebbe un'ottima notizia per il tecnico.

Il Napoli, intanto, non è ancora rientrato dall'Olanda. La squadra, infatti, è rimasta a Rotterdam dove ha sostenuto una seduta di allenamento. Defaticante per chi è sceso in campo in Champions League, normale lavoro per tutti gli altri. Nella giornata di venerdì è prevista una seduta pomeridiana a Castel Volturno, con Sarri che dovrà anche valutare la condizione di alcuni giocatori che potrebbero iniziare dalla panchina contro la Fiorentina per lasciare spazio a compagni che in questo momento sono più freschi dal punto di vista fisico. Due indiziati potrebbero essere Albiol e Hamsik, con il difensore centrale e il centrocampista che hanno già accumulato molti minuti nelle gambe fino a questo momento. Al loro posto Sarri potrebbe decidere di dare una chance dal primo minuto a Zielinski e Chiriches che in questo momento sembrano godere di uno stato di forma migliore rispetto ai compagni di squadra.