Napoli, le insidie del sorteggio di Europa League

"Onoreremo l'Europa League, ma c'è tempo per pensarci". Così Maurizio Sarri al termine della gara di Rotterdam contro il Feyenoord, ultimo appuntamento stagionale del suo Napoli in Champions League. Qualificazione che alla vigilia della sfida in Olanda era già appesa ad un filo, certificata dal 2-0 netto e rotondo rifilato dallo Shakhtar Donetsk di Fonseca al Manchester City di Guardiola in poco più di mezz'ora. Il resto è stato, forse, una conseguenza, tutt'altro che giustificabile, soprattutto quel gol al minuto novantadue che ha condannato il Napoli a non essere testa di serie nei prossimi sorteggi dei sedicesimi di Europa League.

L'ultima parentesi nella sorella minore delle competizioni europee per club risale a tre anni fa, quando gli azzurri vennero eliminati ai sedicesimi di finale dal Villarreal dopo aver sfornato record su record nella fase a gironi. Sottomarino giallo che i partenopei potrebbero ritrovare sul cammino anche in questa stagione, in quanto la squadra iberica di Valencia si è classificata tra le prime dei rispettivi raggruppamenti. Hamsik e compagni non potranno chiaramente incontrare le tre italiane - Milan, Atalanta e Lazio - che hanno vinto il girone, non potendo esserci derby di alcuna nazione fino alle fasi finali.

Tanti i pericoli, tante le insidie da evitare in vista del sorteggio che si terrà lunedì 11: in primis l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, la più temibile del lotto probabilmente assieme all'Arsenal di Wenger. Da non sottovalutare affatto anche le squadre russe, con CSKA e Lokomotiv Mosca che, al pari dello Zenit San Pietroburgo, potrebbero dare non poco filo da torcere ai partenopei, anche se la condizione fisica delle squadre nordiche alla ripresa delle ostilità dopo la pausa natalizia non è mai ottimale.

Un occhio di riguardo anche a Lipsia e Sporting Lisbona, mentre un gradino leggermente più in basso potrebbero esserci Dinamo Kiev, Sporting Braga, Viktoria Plzen, Salisburgo ed Athletic Bilbao, le quali per una squadra che può puntare alla vittoria finale come il Napoli non dovrebbero rappresentare ostacoli particolarmente insormontabili.

Questo il lotto completo.

Migliori terze dalla Champions

CSKA Mosca

Atletico Madrid

Lipsia

Sporting

Prime nei gironi di Europa League

Villarreal

Dinamo Kiev

Braga

Lokomotiv Mosca

Viktoria Plzen

Arsenal

Salisburgo

Athletic Bilbao

Zenit