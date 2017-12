Napoli, ancora differenziato per Insigne: le ultime in vista della Fiorentina

Foto Ssc Napoli

A caccia di riscatto. Il Napoli di Maurizio Sarri è tornato questo pomeriggio ad allenarsi al centro sportivo di Castelvolturno, dove i partenopei preparano la sfida di domenica - ore 15 al San Paolo - contro la Fiorentina di Stefano Pioli. La truppa campana volge lo sguardo alla sfida contro i viola con le intenzioni di riscattare prontamente le ultime due battute d'arresto, la prima stagionale in campionato e quella di Champions di Rotterdam che è costata l'eliminazione dalla Champions League e la retrocessione in Europa League.

Tutte le attenzioni odierne erano rivolte chiaramente alle condizioni fisiche di Lorenzo Insigne, il quale non si è ancora allenato con il gruppo a causa dell'infiammazione all'adduttore che lo ha costretto a saltare l'ultima porzione di Napoli-Juventus e la trasferta olandese contro il Feyenoord. Il Magnifico, come detto, ha svolto ancora lavoro differenziato, rendendo ancor più improbabile una sua presenza domenica pomeriggio tra gli undici titolari. "La squadra ha svolto attivazione con il pallone e successivamente seduta tecnico tattica. Chiusura con partitina a campo ridotto" ha riportato il comunicato stampa pubblicato sul sito della società partenopea qualche minuto fa. Domani l'ultimo tentativo, in extremis, per recuperarlo.

In caso di ulteriore assenza, sarà ancora Zielinski a sostituirlo sul fronte mancino dell'attacco, con Mertens e Callejon a completare il terzetto offensivo. Jorginho dovrebbe riprendersi il posto da titolare in mediana, con Allan ed Hamsik ai suoi lati; difficile vedere Rog dal primo minuto nonostante la buona apparizione di Rotterdam. In difesa torna Albiol, mentre Mario Rui dovrebbe riappropriarsi della corsia laterale mancina.