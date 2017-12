Napoli - Fiorentina in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (15.00)

NOTE: Match valido per la 16^ giornata del campionato di Serie A Tim 2016/17. Dallo Stadio San Paolo di Napoli, i padroni di casa ospitano la Fiorentina. Calcio d'inizio previsto per le 15.00.

Cari Amici lettori di Vavel Italia, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta live ed online di Napoli - Fiorentina, match di cartello nella domenica pomeriggio della 16^ giornata di Serie A Tim 2017/18.

Al tramonto di una settimana da incubo, dopo aver raccolto i cocci dovuti all'assalto bianconero e alla notte senza stelle cadenti di Rotterdam, il Napoli tutto è pronto a (ri)calarsi nella solita tuta sgualcita di Maurizio Sarri, condottiero Azzurro nei giorni belli e in quelli, come questi, meno entusiasmanti. A Fuorigrotta, perforata dopo oltre un anno dall'arco dell'odiato Pipita, c'è un match e un avversario tutto da giocare e da battere: la Fiorentina di Stefano Pioli e di quel Federico Chiesa da sempre nelle mire del Club Partenopeo. I Viola, nonostante una cavalcata sin qui insoddisfacente, hanno dimostrato una crescita tangibile nell'ultimo mese di campionato. In particolare il solido pareggio di Roma con la Lazio è servito per dare grande fiducia ad un gruppo giovane e certamente inesperto. A tal proposito, le cinque reti rifilate domenica al Sassuolo sono un avvertimento da non prendere sotto gamba, e il Napoli ne è ben consapevole.

Dries Mertens, ombra di se stesso nell'ultimo mese. Fonte foto: Official SSC Napoli | Twitter

Rialzarsi per dimenticare una settimana da incubo e sfruttare al massimo la chance offerta dal calendario. Questo è il diktat con cui il Napoli di Maurizio Sarri approccia alla sfida del San Paolo con la Fiorentina. In una fredda domenica di dicembre, appena qualche giorno dopo aver subito i colpi di Juventus e Feyenoord, i Partenopei hanno la possibilità di operare il contro sorpasso ai danni dell'Inter in vetta alla classifica. Il pareggio dell'Allianz Stadium tra la Juventus e i nerazzurri, pone il Napoli momentaneamente al terzo posto, ma con la possibilità, vincendo, di riprendere il comando della classifica.

Gli Azzurri durante una sessione di allenamenti a Castelvolturno. Fonte foto: Official SSC Napoli | Twitter

Nonostante la consapevolezza di una trasferta dal tasso di difficoltà elevatissimo, la Fiorentina di Stefano Pioli non parte battuta allo start del San Paolo. I gigliati, altalenanti e sino a questo punto della stagione insufficienti, hanno lavorato molto, trovando una prima dimensione di crescita nell'ultimo mese. I risultati con Lazio e Sassuolo hanno evidenziato una buona condizione fisica, e al tempo stesso esaltato le doti di calibri pesanti come Chiesa, Simeone e Thereau. Proprio il terzetto appena citato è quello con la più alta possibilità di scendere in campo dal primo minuto, chiaro sintomo che la Viola di Pioli non è giunta in Campania per recitare un ruolo da comparsa.

Una Fiorentina dominante ha surclassato il Sassuolo solo una settimana fa. 5-0 il finale. Fonte foto: ACF Fiorentina | Twitter

Note le lungodegenze di Milik e Ghoulam - che in settimana ha messo a tacere voci di mercato firmando il rinnovo - Sarri è costretto a rinunciare anche a Lorenzo Insigne, per larghi tratti di questa annata l'uomo più decisivo di questo Napoli. Senza lo scugnizzo, si apre il rebus per capire chi con Mertens e Callejon andrà a completare un reparto offensivo improvvisamente a secco di gol e giocate programmatiche. L'ottimo Zielinski - uno dei pochi positivi - visto in Champions, sembra il candidato ideale per ricoprire il ruolo che è di Lorenzo, con le conferme di Allan, Jorginho e Hamsik sulla linea mediana. In difesa, dinanzi a Reina verrà riproposta la stessa linea a quattro che ha giocato venerdì scorso con la Juve: Hysaj, accompagnato dalla fisicità di Albiol e Koulibaly, e Mario Rui, si titolare ma ancora alla ricerca della miglior condizione.

NAPOLI: (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Zielinski. All. Maurizio Sarri.

Rinfrancato dalla cinquina messa in fila sulla ruota di Reggio Emilia, Stefano Pioli e la sua Fiorentina approdano a Napoli con la consapevolezza che la misson non è impossible come lo sarebbe stata un mese fa. L'ex allenatore nerazzurro da poco tornato al 4-3-3, sembra intenzionato a confermare uno schieramento tattico pressoché speculare a quello del Napoli - almeno nello schieramento in campo. Sportiello, che spesso ha incontrato giornate di grazia se opposto ai colori del Napoli, sarà l'estremo difensore. Davanti all'ex Dea, fiducia a Laurini e Biraghi sulle corsie esterne, mentre la coppia centrale sarà composta ancora da Pezzella e Astori. Il terzetto di centrocampo sarà diretto da Badelj, con Veretout e Benassi a giostrare ai suoi lati. In avanti, Simeone è in vantaggio su Babacar per il ruolo di prima punta. E' quasi al 100% Thereau, ristabilito e in campo con il gioiellino Chiesa attesa ad una grande prestazione.

FIORENTINA: (4-3-3): Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; Veretout, Badelj, Benassi; Chiesa, Simeone, Thereau. All. Stefano Pioli.

Insigne cerca di divincolarsi tra Badelj e Chiesa. Fonte foto: Official SSC Napoli | Twitter

Statistiche alla mano, il match tra Napoli e Fiorentina sembra concedersi ad emozioni, reti e spettacolo. Nei due match disputati lo scorso anno sono state oltre dieci le marcature totali, compreso il palpitante 3-3 del Franchi con cui le due squadre avevano dato l'arrivederci al 2016. Sugli scudi Dries Mertens, autore di tre reti nei due match dello scorso campionato, anche se oggi, in piena crisi da astinenza. Il folletto belga ha terribilmente abbassato le sue percentuali realizzative andando ad inficiare sulla prolificità di tutto il reparto offensivo del Napoli. Un dato, quello che vede il Napoli a secco in tre delle ultime sette sfide di campionato, racconta tutte le difficoltà di una squadra in genere molto avvezza al gol. Per accumulare tre match senza reti segnate, erano state necessarie ben 49 sfide, mentre ora, con Mertens, Callejon e Hamsik in difficoltà, Insigne e Milik infortunati, è bastata appena una fetta di stagione. Per battere la Viola, abbonata alla X quando in trasferta, servirà ritrovare l'abituale brillantezza di un Napoli non più all'altezza della propria fama.