Serie A, le formazioni ufficiali di Napoli - Fiorentina - Foto Napoli Twitter

Maurizio Sarri scruta l'orizzonte, guarda al prosieguo della stagione dopo la prima sconfitta stagionale in campionato e l'eliminazione dalla Champions League. Il suo Napoli è chiamato a riscattare le due delusioni rimediate nelle ultime uscite e, soprattutto, a riprendersi la vetta al San Paolo dopo il pareggio di ieri sera tra Juventus ed Inter. Gli azzurri ospitano la Fiorentina nel catino di Fuorigrotta, che prova a spingere i propri beniamini nuovamente in vetta alla graduatoria. Occasione ghiotta, anche se i viola che si presentano all'ombra del Vesuvio sono reduci dal pareggio di Roma contro la Lazio e dalla bella vittoria sul Sassuolo.

Quando mancano poco meno di sessanta minuti al fischio d'inizio, Maurizio Sarri e Stefano Pioli hanno ufficializzato le rispettive scelte di formazione. Queste le scelte.

Tutto confermato nel Napoli con Sarri che sostituisce Insigne con Zielinski, mentre Callejon e Mertens vengono confermati nel terzetto. Torna Jorginho in cabina di regia, così come Albiol e Mario Rui in difesa.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Zielinski.

Tutto confermato anche nella Fiorentina, con Simeone che conserva la maglia da titolare con Thereau e Chiesa ai suoi lati. Benassi e Veretout alfieri di mediana con Badelj davanti alla difesa. Pezzella ed Astori centrali con Sportiello tra i pali.

Fiorentina (4-3-3): Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Chiesa, Simeone, Thereau.