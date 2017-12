Torino-Napoli, tra i convocati di Sarri c'è Lorenzo Insigne

Fonte: official Twitter SSC Napoli

Il Napoli domani pomeriggio sarà di scena allo Stadio Olimpico di Torino, e darà vita insieme alla compagine granata allenata da Sinisa Mihajlovic al secondo anticipo della diciassettesima giornata di Serie A. Maurizio Sarri ha diramato l'elenco dei convocati che partiranno alla volte del capoluogo piemontese: c'è Lorenzo Insigne, ristabilitosi dall'infiammazione al pube che lo ha frenato nelle scorse settimane.

L'attaccante tascabile originario di Frattamaggiore oggi si è allenato nuovamente in modo regolare e partirà quindi con i compagni per Torino dove domani sarà con ogni probabilità in campo nel tridente con Mertens e Callejon. Non potrà essere al cento per cento della forma fisica, ma averlo a disposizione in questo frangente cos' delicato del torneo del Napoli è di vitale importanza. Non sarà della partita invece il centrale difensivo Nikola Maksimovic, bloccato da una sindrome influenzale. Sarri dunque avrà con sè soltanto tre difensori centrali, con Albiol e Koulibaly titolari e Chiriches in panca, pronto all'uso nel caso dovesse esserci bisogno di lui.

Ecco la lista completa dei convocati del Napoli in vista del match con il Torino: Reina, Rafael, Sepe, Albiol, Chiriches, Mario Rui, Hysaj, Koulibaly, Diawara, Maggio, Jorginho, Allan, Hamsik, Rog, Zielinski, Giaccherini, Callejon, Leandrinho, Ounas, Insigne, Mertens.