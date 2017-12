Torino - Napoli in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (18.00)

Appassionati lettori di Vavel Italia, Antonio Abate vi dà il benvenuto alla diretta testuale di Torino-Napoli, secondo anticipo della diciassettesima giornata di Serie A. Reduce da un momento poco brillante sotto il profilo di gioco e risultati, i ragazzi di Maurizio Sarri vogliono tornare a spaccare il campionato, rimettendo in campo quella voglia e quella pericolosità ammirata durante la fase aurorale della stagione. Per contro, gli uomini di Sinisa Mihajlovic non hanno affatto intenzione di interrompere la propria parentesi positiva, impreziosita dalla vittoria dell'Olimpico contro la Lazio.

Provando a delineare una sorta di analisi tattica, si potrebbe assistere ad una sfida molto intensa, con il Torino pronto a frenare fisicamente la tecnica sopraffina dell'undici partenopeo, trascinato molto probabilmente dal ritrovato Lorenzo Insigne, di nuovo in campo dopo lo stop forzato causa infortunio. Al suo fianco, agiranno sicuramente José Callejon e soprattutto Dries Mertens, deciso a ritrovare il goal e la serenità in campo.

Davanti a Pepe Reina, dovrebbero essere Koulibaly ed Albiol i centrali difensivi, affiancati dai terzini Hisaj e Mario Rui, anche se non è da escludere la presenza del più rodato Christian Maggio. Nella zona mediana del campo, infine, ballottaggio tra Jorginho e Diawara, mentre sono certi del posto Allan e Marek Hamsik, a caccia di quel goal che lo farebbe entrare di diritto nella storia. Punto interrogativo, invece, su Zielinski, che potrebbe sostituire Insigne da esterno o entrare a gara in corso.

Un dubbio per reparto, anche per Mihajlovic, ancora indeciso se schierare Ljajic o Berenguer, che con la Lazio ha fatto benissimo. Nessun problema, invece, per Iago Falque e Belotti. Davanti a Sirigu, difesa a quattro composta da De Silvestri, N'Koulou, Burdisso e Molinaro, anche se non è da escludere la presenza del più giovane Barreca, deciso a ritrovare una volta per tutte le maglia da titolare. A centrocampo, ballottaggio tra Valdifiori ed Obi, nessun dubbio invece intorno a Baselli e Rincon.

Intervistato durante la conferenza stampa pre-gara, Sinisa Mihajlovic ha scelto di volare basso, plaudendo al cammino dei diretti avversari: "Il Napoli è la squadra che ha espresso finora il miglior calcio, guai però a pensare che siano in crisi perché hanno grandi individualità e domani recupereranno anche Insigne: è un'ottima formazione, l'unica che l'anno scorso ci ha veramente preso a pallonate sia all'andata che al ritorno. Loro hanno mantenuto le caratteristiche che avevano lo scorso anno, noi siamo una squadra più difficile da battere: però non dobbiamo pensare che possa essere una sfida semplice e che loro siano in crisi, sarebbe l'errore peggiore".

Punto importante, poi, sulla possibile formazione, partendo da Ljajic: "I calciatori come lui mettono in campo tutta la rabbia accumulata in settimana e fanno la differenza. E’ a disposizione, vedremo se domani partirà dall'inizio o a partita in corso. Edera? E' cresciuto molto e mi piace perché è un calciatore che non ha paura e quando ha palla al piede punta l'uomo". Possibile vittoria contro il Napoli? Miha ci pensa, ma non troppo: "Se dovessimo vincere col Napoli faremmo un grande salto in avanti, ma se non dovessimo farlo non ricominciamo subito a parlare di crisi. Ci vuole più equilibrio nei giudizi e tutto: poi noi scenderemo in campo per giocare e vincere come sempre, vedremo se saremo bravi e vinceremo. Non era semplice vincere contro la Lazio, ma sappiamo che quando mettiamo in campo la concentrazione e lottiamo uniti possiamo raggiungere risultati importanti".

Statisticamente parlando, la sfida tra Torino e Napoli ha recentemente sorriso ai partenopei, vincenti in casa granata nelle ultime due sfide di campionato. Nella scorsa stagione, il risultato fu addirittura quello di 5-0, con il tridente Callejon-Mertens-Insigne praticamente sugli scudi. L'ultima vittoria casalinga del Torino, contro il Napoli, risale alla stagione 2014/15: i granata dell'allora tecnico Ventura, superarono gli uomini di Benitez grazie a Glik, conquistando una vittoria importante ed insperata. Ora le forze in campo sono decisamente mutate, ma il Toro non ha voglia di essere la vittima sacrificale. Si prevedono, dunque, novanta minuti di fuoco.