Napoli, altro esame di coppa: al San Paolo di scena l'Udinese

Foto Ssc Napoli Twitter

Fermata di Coppa Italia. Il Napoli fa il suo esordio nella manifestazione nazionale al San Paolo, contro l'Udinese di Massimo Oddo che viaggia con il vento in poppa, forte di quattro vittorie di fila - tra campionato e coppa, appunto - che hanno fatto seguito alla sconfitta dell'esordio dell'ex tecnico del Pescara sulla panchina dei friulani. Ospiti decisamente in forma, esaltati dalla roboante vittoria di San Siro in casa dell'Inter che ha dato nuovamente la possibilità al Napoli di effettuare il sorpasso ai neroazzurri in vetta alla classifica. Un regalo che i partenopei hanno scartato e sfruttato all'Olimpico di Torino, il quale tuttavia non potrà essere ripagato con la stessa moneta questa sera.

Già, perché Sarri sembra tenerci e non poco anche alla Coppa Italia, manifestazione che il tecnico non ha mai snobbato sebbene non sia mai riuscito ad arrivare fino in fondo. Motivo per il quale sì, stasera ci sarà turnover ma non sarà completo, anche a causa di necessità offensive che costringeranno il tecnico toscano ad affidarsi nuovamente a Mertens centravanti, oltre che ad Insigne sull'out di sinistra. Se il belga è imprescindibile anche per mancanza di alternative, il partenopeo ha bisogno di mettere minuti nelle gambe e, l'occasione di coppa, sembra essere quella giusta per riprendere fiato e ritrovare il ritmo partita. In loro compagnia Adam Ounas, chiamato alla prima da titolare al pari di Marko Rog, opportunità ghiotta per mettersi in mostra davanti alla platea partenopea.

Marko Rog in azione contro lo Spezia in Coppa Italia - Foto Ssc Napoli Twitter

Non solo Rog, anche Zielinski dovrebbe essere confermato nel ruolo di mezzala al posto di Marek Hamsik, altro stakanovista dell'undici dei titolarissimi che stasera potrebbe partire dalla panchina favorendo il ritorno del polacco nell'habitat che più gli compete dopo un paio di prestazioni - comunque positive - in attacco. Un dubbio in cabina di regia, con Diawara che scalpita e Jorginho che sembra voler confermare la sua maglia da titolare. Qualche avvicendamento anche nel reparto arretrato, con Hysaj che scala a sinistra in luogo di Mario Rui e Maggio che spingerà sull'out di destra. Chiriches al centro della difesa, in compagnia di Maksimovic se dovesse recuperare dall'influenza, o Koulibaly. In porta Sepe.

Napoli (4-3-3): Sepe; Maggio, Chiriches, Koulibaly, Hysaj; Rog, Jorginho, Zielinski; Ounas, Mertens, Insigne. All: Sarri.