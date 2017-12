Napoli, è fatta per Amato Ciciretti

Napoli, è fatta per Amato Cicirett. Fonte: twitter

Il Napoli batte un colpo di mercato. Ha praticamente preso Amato Ciciretti, raggiungendo un accordo di massimo con il Benevento su un contratto da cinque anni. Il talentuoso trequartista ha il contratto in scadenza con il club sannita ed il suo agente, il napoletano Vincenzo Pisacane, ha trovato l'accordo con Cristiano Giuntoli per portarlo in azzurro. Il fantasista scuola Roma sarà, dunque, un nuovo calciatore del Napoli, non si sa ancora con certezza però da quando: dal prossimo campionato oppure addirittura da gennaio.

Colpo a sorpresa del club campano che è riuscito a 'zittire' la concorrenza del Genoa e soprattutto dell'Inter, entrambe le società interessate al folletto classe 1993 attualmente in rosa al Benevento. Ciciretti potrebbe finire al Napoli a costo zero in estate, oppure essere il primo colpo del mercato invernale di Aurelio De Laurentiis se quest'ultimo convincerà il collega Vigorito ad anticipare - dietro un compenso in denaro da definire - l'operazione. Proprio il 'Cicero' è stato l'autore del primo storico gol del Benevento in Serie A, quello dell'illusione iniziale a Marassi, alla prima giornata dell'attuale campionato.

Se il ragazzo romano dovesse lasciare il Sannio già a gennaio, diventerebbe un importante pedina per Maurizio Sarri che avrebbe a disposizione finalmente una valida alternativa ai due esterni d'attacco, Callejon ed Insigne, spremuti all'inverosimile fino a questo momento dall'ex tecnico dell'Empoli data la carenza di materiale umano a sua disposizione, recentemente. Nelle prossime ore sapremo senza ombra di dubbio qualcosa in più in merito a questo blitz che la dirigenza napoletana ha compiuto subito dopo pranzo, operazione di mercato condotta 'segretamente' dall'abile direttore sportivo Giuntoli, il quale si conferma ancora una volta un 'abile predatore'.

