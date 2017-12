Napoli a caccia di rinforzi: la situazione in vista di gennaio

Foto Bologna Twitter

A caccia di rinforzi. Mentre il Napoli e Maurizio Sarri sono impegnati sul terreno di gioco ad alimentare gli obiettivi stagionali tra campionato e Coppa Italia, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è al lavoro per rinforzare e completare la rosa a disposizione del tecnico toscano nella finestra di mercato di gennaio che sta per aprirsi. Le parole del mister dei partenopei, come al solito, tendono a smorzare i toni, le parole e soprattutto gli indizi sulle figure che il suo direttore sta cercando: "Non so, non ho fatto il ds e non ho i soldi per fare il presidente. Ho sempre fatto l'allenatore e penso ad allenare. Il mio pensiero sono le tante partite in 15 giorni. Non so quando, ma faremo due acquisti eccezionali che sono Ghoulam e Milik". Laconico.

Tuttavia, in attesa dei recuperi del terzino algerino e dell'attaccante polacco, il Napoli lavora sotto traccia per rimpolpare la faretra di frecce, le quali potrebbero risultare utili nel corso della seconda parte della stagione a Sarri per perseguire i tre obiettivi a disposizione. Motivo per il quale, da qualche settimana, Giuntoli è al lavoro per trovare due calciatori - un terzino ed un esterno d'attacco - che potrebbero essere utili alla causa partenopea. Si parte dal capitolo relativo al laterale di difesa: presa coscienza delle intenzioni del presidente dell'Atletico Madrid e del Cholo Simeone di trattenere Sime Vrsaljko nella capitale spagnola, gli azzurri si sarebbero fatti avanti per Matteo Darmian, terzino del Manchester United di Mourinho. Difficile, anche in questo caso, persuadere il tecnico portoghese, restio probabilmente a cedere il suo difensore nonostante le poche apparizioni offertegli in questa annata.

Matteo Darmian - Foto Vivo Azzurro

Dove invece le trattative sembrano entrare maggiormente nel vivo sono in attacco, dove nella giornata di ieri il Napoli ha praticamente ufficializzato l'arrivo di Amato Cicirertti dal Benevento. Colpo a parametro zero che verrà ratificato il primo di febbraio, in quanto il calciatore andrà a scadenza contrattuale con i sanniti nella prossima estate. Non è tutto: il Napoli starebbe inoltre pensando di provare a strappare il mancino romano a De Zerbi già per la finestra di gennaio - con una manciata di milioni Vigorito potrebbe cederlo - e pensare di dargli l'opportunità o di giocarsi le sue carte con Ounas - difficile - oppure di inserirlo in qualche scambio, magari con il Bologna, per Simone Verdi, da sempre pupillo sia del patron De Laurentiis che dell'ex direttore sportivo del Carpi e di Maurizio Sarri stesso.

Ipotesi, fantasie che, qualora gli azzurri dovessero trovare la chiave per arrivare fin da subito al mancino che ha trascinato i sanniti alla promozione in Serie A, potrebbero concretizzarsi quanto prima, con il Bologna che avrebbe in cambio un congruo gruzzolo da reinvestire sul mercato ed un'alternativa pronta e di livello nel ruolo di esterno destro dell'attacco di Donadoni. Contestualmente si lavora anche per l'arrivo all'ombra del Vesuvio di Roberto Inglese, di proprietà del Napoli, ma che il ChievoVerona vorrebbe trattenere fino a giugno, nonostante l'interesse per svariati calciatori della rosa di Sarri che fanno gola a Maran - Giaccherini e Tonelli su tutti. Poche ore, pochi giorni, ed il mercato prenderà vita, con il Napoli pronto a recitare una parte importante nell'intento di rinforzarsi ulteriormente e dare l'assalto allo Scudetto e non solo.