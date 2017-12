Napoli, Koulibaly elogia l'ambiente: "Qui mi sento a casa"

Fonte: official Twitter Kalidou Koulibaly

E' il cardine della difesa del Napoli. Kalidou Koulibaly, infaticabile titolarissimo di Sarri, ad un forum organizzato dal quotidiano napoletano 'Il Mattino' ha parlato a 360 gradi del mondo Napoli, partendo dagl sogno scudetto per arrivare anche agli obiettivi di mercato, passando anche dal suo rapporto con l'allenatore azzurro.

"Qui mi sento a casa. c'è un ambiente fantastico, i tifosi sono molto caldi, passionali e mi trovo alla grande. Amo giocare in squadre il cui tifo trasmette passione". Il difensore senegalese elogia dunque l'ambiente e non risparmia parole al miele verso l'allenatore Maurizio Sarri: "I suoi schemi sono molto articolati, difficili da capire e da mettere in pratica sul campo, ma una volta assimilati vi garantisco che fila tutto liscio ed è un piacere giocare. Rispetto a quando sono arrivato a Napoli, sono un altro giocatore, più maturo, esperto, credo lo si vede in campo in ogni occasione".

Napoli primo in classifica, l'obiettivo è lo Scudetto. Traguardo che manca nel capoluogo campana da oltre vent'anni. Koulibaly non nasconde la spasmodica voglia di voler conquistarlo, ma affronta l'argomento andandoci decisamente piano, con i piedi di piombo: "Siamo primi, è vero, ma dietro ci sono 3-4 squadre che corrono come noi. Inter, Juventus e Roma hanno le nostre stesse possibilità. Tutto si deciderà alla fine, quest'anno è un campionato molto emozionante perchè la Juventus non sta dominando".

Sei mesi al Mondiale in Russia. L'Italia non ci sarà, ma Koulibaly invece si e difenderà i colori del suo Senegal. Un'emozione unica, che il diretto interessato non vede l'ora di vivere in prima persona, sulla sua pelle: "Sarà una bella avventura, noi come Nazionale oltre a vivere questo sogno, ci teniamo anche a fare bene. Magari chisà, approfitteremo dell'equilibrio che regna nel nostro girone per provare a superare il turno. Nel calcio mai dire mai. Mi piacerebbe avere come compagni di squadra qui al Napoli Manè e Keita, sono giocatori formidabili che si esalterebbe con il sistema di gioco di Sarri".