Napoli, non c'è due senza tre: assalto anche a Younes - Napoli Twitter

Non c'è due senza tre. Con il mercato invernale alle porte, che aprirà i battenti tra qualche giorno, c'è una squadra, tra le altre, la quale sta anticipando i tempi e sta già piazzando i primi colpi in prospettiva futura. E' il Napoli di Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, il quale non per l'immediato futuro, bensì per l'estate, ha ufficiosamente ratificato gli accordi con Amato Ciciretti, Zinedine Machach e, soprattutto, nella giornata di ieri, Amin Younes. Un colpo a sorpresa, chiaramente da definire ed ufficializzare soltanto il primo febbraio, quando sia l'esterno del Benevento, che quello dell'Ajax saranno liberi da vincoli contrattuali e potranno firmare il nuovo accordo con la dirigenza partenopea.

Quest'ultima sta effettuando l'ultimo passo di crescita per provare a colmare il gap con le big del mercato europeo. L'appeal del club di De Laurentiis cresce a dismisura, di pari passo con la voglia di strappare i migliori talenti alle dirette concorrenti per provare a ricavarne - nel presente ma anche in futuro - non solo prestazioni sportive, bensì anche plusvalenze in grado di aumentare il fatturato del club. In tal senso sembrano andare le prime due operazioni, quelle dell'esterno degli stregoni e del centrocampista franco-algerino, il quale avendo rescisso il contratto che lo legava con il Tolosa è stato ingaggiato fin da subito e verrà verosimilmente girato in prestito in Italia per fargli fare le ossa.

Diverso il discorso invece per quel che riguarda Amin Younes, talentuosissimo esterno dell'Ajax, classe 1994, che si è messo in mostra nella passata edizione di Europa League. Al servizio di Bosz il talento tedesco di origini libanesi è esploso, ha fatto esperienza e, adesso, è pronto al grande salto in una big d'Europa. Velocità, tecnica ed un uno contro uno fulmineo, Younes potrebbe essere il prototipo perfetto del vice-Insigne, con caratteristiche leggermente diverse da quelle del Magnifico partenopeo, ma comunque simili. Un alter ego in grado di tenere comunque alto il tasso di pericolosità sulla fascia mancina, di far rifiatare il titolare del ruolo all'occorrenza e non farne sentire la mancanza. Il Napoli potrebbe provarci già da gennaio a strapparlo alla corte dei lancieri, ma non sarà facile.

Nel frattempo, i partenopei provano a piazzare e rifinire il terzo colpo di un mercato che, quando aprirà i battenti, dovrà vedere gli azzurri protagonisti anche nel presente. Un occhio al futuro, l'altro al presente, fissato sull'obiettivo stagionale prefissatosi, quello scudetto mai così vicino.