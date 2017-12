Napoli - Sampdoria in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (3-2): Hamsik gol, Napoli in vantaggio!

NOTE: Match valido per la 18^ giornata del campionato di Serie A Tim 2017/18. Dallo Stadio San Paolo di Napoli, i Partenopei ospitano la Sampdoria. Calcio d'inizio previsto per le 15.00.

48' - Sempre molto aggressivo il Napoli anche in avvio di questo secondo tempo.

46' - Primo pallone toccato dalla Sampdoria.

46' - VIA, SI RICOMINCIA! INIZIATA LA RIPRESA AL SAN PAOLO.

16.06 - Tutto pronto per dare il via alla ripresa.

16.05 - Non ci sono cambi all'intervallo. Ci sono gli stessi 22 sul terreno di gioco.

16.02 - Le squadre stanno facendo il loro ritorno in campo.

15.55 - Al momento è il gol di Hamsik a decidere il match. I Capitano tocca quota 116 reti con la maglia Azzurra diventando il miglior marcatore della storia del Club.

46' - Termina qui un primo tempo ricco di emozioni, gol e rovesciamenti di fronte al San Paolo. E' 3-2 Napoli dopo che i Partenopei si erano trovati due volte sotto in virtù delle reti di Ramirez e Quagliarella. Di Allan, Insigne e Hamsik - che supera Maradona nella classifica alltime Azzurra - le reti che stanno regalando il successo al Napoli.

45' - Un solo minuto di recupero.

43' - Gol annullato a Fabio Quagliarella. Break di Praet, la cui imbucata per Quagliarella è arrivata con un istante di ritardo. Il bomber aveva battuto con un bellissimo sinistro Reina, ma la sua posizione era chiaramente di offside.

42' - Altra occasione per il Napoli che ora sta dominando la scena. Mertens si mette in proprio ma il suo destro dal limite non trova lo specchio dei pali.

39' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL - VANTAGGIO NAPOLI, E' RECORD ASSOLUTO PER MAREK HAMSIK! 116^ GOL CON LA MAGLIA DEL NAPOLI PER IL CAPITANO AZZURRO CHE SUPERA MARADONA DIVENTANDO IL TOP SCORER DI SEMPRE CON QUESTA MAGLIA. AZIONE INSISTITA DI ALLAN, BRAVO NELL'ATTENDERE IL MOVIMENTO AD USCIRE DI MERTENS, ALTRETTANTO EFFICACE NEL SERVIRE L'ASSIST AL CENTRO PER HAMSIK, INFALLIBILE DA LI. 3-2.

39' - Occasione Napoli: conclusione strozzata di Mertens con il pallone che termina di poco a lato. Spinge sull'acceleratore il Napoli.

34' - Ottovolante di emozioni al San Paolo. Ora, sul 2-2, il Napoli riprende a macinare occasioni come qualche minuto fa quando il risultato era sull'1-1

33' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL - MATCH PAZZESCO! NUOVO PAREGGIO NAPOLI CON UN GOL FANTASTICO DI LORENZO INSIGNE. RICONQUISTA DI ALLAN A CENTROCAMPO, TOCCO DI MERTENS IN PROFONDITA' PER IL MOVIMENTO DI INSIGNE, FANTASTICO NEL TOGLIERE IL TEMPO A VIVIANO. CONCLUSIONE QUASI IN DROP VOLANTE CHE NON LASCIA SCAMPO AL PORTIERE OSPITE. 2-2 AL SAN PAOLO.

31' - Il gol del nuovo vantaggio blucerchiato è arrivato proprio nel momento migliore del Napoli, proprio quando sembrava che gli Azzurri fossero sul punto di portarsi in vantaggio con Insigne. Proprio da quell'angolo in favore è nata la ripartenza che ha portato al rigore di Quagliarella.

27' - GGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL - SOLUZIONE VIOLENTA E CENTRALE CHE NON LASCIA SCAMPO A REINA. LA SAMPDORIA TORNA IN VANTAGGIO GRAZIE AL GOL DEL PIU' ATTESO, FABIO QUAGLIARELLA. L'EX NON LASCIA SPAZIO ALLE EMOZIONI: RIGORE PERFETTO E NEMMENO UN BRICIOLO DI ESULTANZA. 1-2 AL SAN PAOLO.

27' - CALCIO DI RIGORE PER LA SAMPDORIA. SU UNA RIPARTENZA NATA DALL'ANGOLO IN FAVORE DEGLI AZZURRI, ALBIOL E HYSAJ LA COMBINANO GROSSA SU RAMIREZ, BRAVO, FORTUNATO E STESO IN MODO IRREGOLARE DALL'ALBANESE, ANCHE AMMONITO DA MASSA. RIGORE SOLARE.

25' - Viviano mette un rammendo, ma è un grande Napoli quello di oggi: aggressione asfissiante, recupero, contropiede rapido di Insigne e conclusione velenosissima sul secondo palo. Viviano allunga in angolo.

20' - Ammonito Mertens per proteste. E' il primo ammonito del match.

18' - Non si è giocato per un minuto circa. C'è stato il consulto del VAR sul gol di Allan, forse per un presunto offside, forse per un tocco irregolare di Mertens su Barreto. Il gol è stato comunque convalidato da Massa che non ha avuto bisogno di giungere in postazione Var.

16' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL - PAREGGIO DEL NAPOLI! BARRETO SI FA SOFFIARE LA SFERA DA MERTENS, POI SUBITO CROSS AVVOLGENTE DI INSIGNE PER IL TAGLIO DI CALLEJON. PRIMO MIRACOLO DI VIVIANO SUL PIATTO DELLO SPAGNOLO, POI TAP-IN VINCENTE DI ALLAN DA DUE PASSI. PAREGGIO MERITATO DA PARTE DEL NAPOLI.

10' - Napoli ancora ad un passo dal gol del pareggio. Giocata da urlo di Mertens: stop di petto e conclusione secca che scende rapida fino a scheggiare il palo.

9' - OCCASIONE NAPOLI. Prima opportunità del match per gli Azzurri: gran pallone di Insigne, panoramico nella sventagliata sul lato opposto dove Callejon sfuggito alla marcatura di Strinic ha impattato la sfera indirizzandola sul primo palo. Molto attento Viviano nel toccare in calcio d'angolo.

8' - Napoli costretto a risalire la china dopo lo shock iniziale del gol subito. Insigne ha cercato la prima giocata personale del match, non riuscendo nel doppio dribbling nell'area blucerchiata.

4' - Punizione, quella trasformata in gol da Ramirez, che era nata da un errore in fase di disimpegno della coppia Albiol - Koulibaly, troppo statica nell'andare in contro ad una palla poi catturata da Caprari. A commettere il fallo però è stato Hysaj, nella circostanza saltato secco dall'ex Pescara.

3' - GGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL - GOL PAZZESCO! GASTON RAMIREZ DIRETTAMENTE SU CALCIO DI PUNIZIONE INVENTA UNA MAGIA CHE FULMINA REINA, FORSE DISTURBATO DAL SOLE IN FACCIA. GIOIELLO DI RAMIREZ CHE DAI 35 METRI HA FULMINATO REINA. 0-1 SAMPDORIA!

2' - Ottimo spunto di Caprari, abile nello sfruttare un'imperfezione di Koulibaly, attaccare lo spazio, e guadagnare una punizione nella trequarti Partenopea.

1' - SI PARTE, E' INIZIATA NAPOLI - SAMPDORIA. PRIMO PALLONE AMMINISTRATO DAI PADRONI DI CASA.

15.00 - Ci siamo, tutto pronto al San Paolo. Le squadre sono schierate in campo, si attende solo il kick off.

14.59 - SQUADRE IN CAMPO, SUONA O' GENEROSA, INNO DEL CAMPIONATO DI SERIE A TIM.

14.55 - Squadre nel tunnel che porta al terreno di gioco. Tutto pronto al San Paolo.

14.45 - Il direttore di gara sarà Massa, coadiuvato dagli assistenti Valeriani e Liberti. Di Paolo è il quarto uomo, mentre al VAR sono stati designati Mariani e Longo.

14.43 - Le squadre stanno abbandonando il terreno di gioco. Concluso il warm up, ora manca veramente poco al kick off della sfida.

14.33 - Squadre in campo. Riscaldamento che ora si fa molto intenso, da ambedue le parti.

14.30 - Intanto, possiamo raccontarvi che al momento dell'ingresso in campo, Fabio Quagliarella è stato accolto da un lungo applauso. E' ufficiale la riconciliazione con i suoi ex tifosi, nonché suoi conterranei.

14.28 - Ed ecco che iniziano le operazioni di riscaldamento.

14.25 - Ecco qualche immagine dal San Paolo. Sono attesi circa 50 mila spettatori per sostenere gli Azzurri di Sarri.

14.24 - Anche in questo caso nessuna sorpresa di formazione. Giampaolo conferma il 4-3-1-2, lanciando Caprari in coppia con Quagliarella. Non recupera dunque Duvan Zapata, convocato ma evidentemente non pronto per scendere in campo dal primo minuto. Alle spalle delle due punte agirà Ramirez, mentre a centrocampo è confermato il terzetto con Praet, Barreto e Torreira.

SAMPDORIA: (4-3-1-2): Viviano; Bereszyński, Silvestre, Ferrari, Strinic; Torreira, Barreto, Praet; Ramirez; Quagliarella, Caprari.

14.22 - Ed ora passiamo all'undici scelto da Marco Giampaolo per la sua Sampdoria.

14.20 - Nulla di nuovo tra gli undici Partenopei mandati in campo da Sarri. Dopo aver fatto riposare alcune pedini in Tim Cup, oggi torna l'onze de gala con Insigne di nuovo titolare nel tridente d'attacco. A centrocampo ci sono Jorginho ed Allan, mentre in difesa è ancora Mario Rui il sostituto del lungodegente Ghoulam.

NAPOLI: (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Insigne, Mertens, Callejon.

14.16 - Mentre la Lazio ha praticamente chiuso il suo match col Crotone (3-0 in parziali), sono arrivate le formazioni ufficiali di Napoli e Sampdoria. Partiamo dall'undici scelto da Maurizio Sarri per il suo Napoli.

14.14 - Ed eccoci invece nello spogliatoio degli ospiti. Tutti gli occhi sono puntati sul grande ex Fabio Quagliarella, tornato tra le grazie del tifo napoletano dopo la verità sulla lunga querelle giudiziaria che lo aveva ingiustamente coinvolto.

14.11 - Eccoci nello spogliatoio Azzurro con la 17 di Marek Hamsik in bella vista. Il Capitano è a caccia del gol che lo consacrerebbe come miglior marcatore all time della storia del Napoli. Tra l'altro, il primo gol con la maglia Azzurra, Hamsik lo segnò proprio alla Samp oltre dieci anni fa.

14.10 - Prima di addentrarci nella lettura delle formazioni ufficiali, facciamo una breve incursione all'interno degli spogliatoi delle due squadre.

14.09 - La classifica della Samp infatti, resta di tutto rispetto: sesta posizione, davanti a Milan, Atalanta e Fiorentina, attualmente con un posto in Europa League già prenotato. In più, questa Samp è ricca di grandi ex napoletani pronti a far male agli Azzurri...

14.08 - La Sampdoria che giunge in Campania non avvicina certo la miglior versione ammirata nel corso di questa stagione. Il Napoli però, nonostante il punto ottenuto nelle ultime quattro gare dai blucerchiati, non può assolutamente prendere sottogamba l'impegno.

14.07 - Inutile dire che per il Napoli, i tre punti sono fondamentali: dopo i passi falsi interni con Juventus e Fiorentina, oggi la banda Sarri non può fallire. Ritrovati gol e vittoria sul campo del Torino, ora è arrivato il momento della conferma di fronte al pubblico amico.

14.05 - Mentre la Lazio sta vincendo 1-0 sul Crotone grazie alla rete di Jordan Lukaku, i Partenopei scenderanno in campo tra poco meno di un'ora, in concomitanza con il match dell'Inter, impegnata a Reggio Emilia con il Sassuolo.

14.04 - Il calendario, offre una ghiotta opportunità alla squadra di Sarri, impegnata oggi con una Sampdoria in chiara flessione. Inoltre, questa sera è in programma il big match tra Juventus e Roma, motivo in più per sperare in un allungo su una delle due rivali alla Corona.

14.02 - Buon pomeriggio e benvenuti a Fuorigrotta. Qui, nel giardino di casa del San Paolo, il Napoli cerca quei tre punti che confermerebbero la leadership della squadra Azzurra, già capolista della Serie A a sole due giornate dalla conclusione del girone d'andata.

14.00 - Cari Amici lettori di Vavel Italia buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta live ed online di Napoli - Sampdoria, match valido per la 18^ giornata del campionato di Serie A Tim 2017/18.

Il sabato immediatamente precedente alla festività natalizia, potrebbe risultare decisivo nella corsa al titolo di Campione d'Inverno. Con Juventus e Roma impegnate nell'atteso scontro diretto dell'Allianz Stadium, il Napoli di Maurizio Sarri ha la grande chance per rafforzare la propria leadership, distanziando quanto meno una delle due contendenti al titolo di Campione d'inverno. Al San Paolo - tornato a sorridere grazie al successo ottenuto in Tim Cup ai danni dell'Udinese - arriva una Sampdoria in piena zona Europa League, ma reduce da una serie di risultati ben poco incoraggianti. Dopo un grande avvio di stagione infatti, la squadra allenata da Marco Giampaolo ha subito un brusco calo di forma che nell'ultimo mese l'ha portata ad un lungo digiuno di vittorie.

quaI Partenopei si abbracciano dopo una delle tre reti segnate sul campo del Torino appena sette giorni fa. Una prestazione che ha permesso al Napoli di tornare al comando solitario della classifica. Fonte foto: Official SSC Napoli | Twitter

Vincere per passare un Natale da prima della classe. Questa è la missione con cui il Napoli di Sarri approccia alla sfida del San Paolo, viatico fondamentale per la conquista del titolo di Campione d'Inverno. Con l'Inter impegnata a Reggio Emilia, e con Juventus e Roma pronte a togliersi punti a vicenda, la capolista è più che mai determinata nel riprendere da dove era rimasta. Dopo le tante difficoltà nell'andare a rete, a Torino sono arrivati tre gol e tre punti pesantissimi che hanno letteralmente sbloccato gli ingranaggi della fuoriserie Azzurra: meccanismi nuovamente oleati, una gamba in crescita seppur non ancora a pieno regime, e il ritorno di Insigne hanno permesso a Sarri di ritrovare il sorriso. Ora, alla vigilia di un mini trittico natalizio che vedrà il Napoli impegnato anche nei quarti di finale di Tim Cup, per la banda Sarri è arrivato il momento di pigiare sull'acceleratore.

E' bastato il gol del subentrato Insigne per piegare le resistenze di un Udinese ordinata. Con il successo ottenuto negli ottavi di Tim Cup, il Napoli ha prenotato il quarto in gara secca con l'Atalanta. Fonte foto: Official SSC Napoli | Twitter

Non è affatto un momento felice quello che sta vivendo la Sampdoria di Marco Giamapolo. Titolare di un inizio stagione eccezionale, nell'ultimo mese la squadra blucerchiata ha accusato lo sforzo per la partenza lanciata, racimolando appena un punto nelle ultime quattro gare. Dopo il grande successo interno con la Juventus, solo un pari - quello 2-2 a Cagliari - e tre sconfitte. Un momento difficile da cui la Samp deve uscire al più presto vista la posizione di classifica guadagnata nella prima parte della stagione, che, nonostante la drastica flessione, in questo momento porrebbe la Samp in Europa League. La trasferta del San Paolo non è certo la più semplice delle sfide, ma servirà per mettere sull'attenti una squadra che nell'ultimo periodo si è accontentata della posizione raggiunta, senza cercare ulteriori stimoli per migliorala.

Qui Barreto in azione nel match disputato al San Paolo nella scorsa stagione. I blucerchiati allora si arresero solo al colpo di testa di Tonelli nei minuti di recupero. Fonte foto: U.C. Sampdoria | Twitter

Dopo aver fatto riposare alcuni pezzi da novanta nell'ostico ottavo di finale di Tim Cup, il Napoli di Maurizio Sarri tornerà ad essere lo stesso di quello ammirato a Torino con i granata. L'unica eccezione di rilievo potrebbe riguardare l'impiego di Lorenzo Insigne dal primo minuto, dato che lo scugnizzo sembra aver recuperato a pieno dal problema muscolare che lo aveva tenuto fuori causa ad inizio dicembre. Subentrato nella ripresa, con l'Udinese Insigne è stato decisivo realizzando l'unico gol del match: un segnale in più che pare abbia definitivamente sciolto le riserve di Sarri a riguardo. Con il 24 Azzurro, l'attacco sarà completato dai soliti Mertens e Callejon, mentre a centrocampo Allan e Hamsik agiranno ai fianchi di Jorginho. Il pacchetto arretrato, oltre Reina vedrà Albiol e Koulibaly come centrali, mentre le corsie esterne verranno occupate da Hysaj e Mario Rui.

NAPOLI: (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Insigne, Mertens, Callejon. Allenatore: Maurizio Sarri.

Privo degli indisponibili Linetty ed Alvarez, Giampaolo arriva al San Paolo carico di interrogativi riguardo le condizioni fisiche di Duvan Zapata. L'ariete colombiano portato in Italia proprio dal Napoli, non vorrebbe perdere per nulla al mondo il match contro il club che non ha mai realmente creduto in lui. Le sue condizioni fisiche però, lasciano ancora in apprensione Giampaolo che già sta pensando a come giocare la carta Caprari. Se, come probabile, Zapata partirà dalla panchina, l'ex Pescara comporrà il duo d'attacco con Quagliarella, mentre Ramirez agirà alle spalle della coppia. A centrocampo Praet, Barreto e Torreira compongono la diga, con Bereszynski e l'ex Strinic, esterni di una difesa completata dai muscoli di Ferrari e Silvestre.

SAMPDORIA: (4-3-1-2): Viviano; Bereszyński, Silvestre, Ferrari, Strinic; Torreira, Barreto, Praet; Ramirez; Quagliarella, Caprari. Allenatore: Marco Giampaolo.

Tornare ad essere squadra, questo è l'augurio di Maurizio Sarri in vista di questi delicatissimi match ammassati a ridosso delle feste natalizie. Fonte foto: Official SSC Napoli | Twitter

Numeri alla mano, la trasferta al San Paolo non è la più comoda per i blucerchiati, a secco di vittorie in quel di Fuorigrotta dal lontano aprile 1998. Da allora, gli Azzurri si sono imposti in sette occasioni sulle nove totali (due sono stati i pareggi), compreso il 2-1 in extremis rifilato alla Samp lo scorso anno. In quella circostanza, fu il gol di Lorenzo Tonelli a tempo praticamente scaduto, a consegnare tre punti alla squadra di Maurizio Sarri. Allargando le statistiche anche ai match giocati a Marassi, la Sampdoria non vince con il Napoli da dodici match (tre pareggi e nove sconfitte). Per la Samp, sovvertire questi ricorsi non sarà affatto semplice, soprattutto in questo preciso momento della stagione: la squadra di Giampaolo infatti, ha raccolto appena un punto nelle ultime quattro gare di campionato, confermandosi anche nella speciale - e negativa - classifica delle marcature subite nell'ultimo quarto d'ora di gara. Con il gol di Matri lo scorso weekend, la squadra di Giampaolo è salita a quota sette reti subite, un record negativo di questa Serie A.