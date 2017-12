Napoli, Natale in vetta (?)

Google Plus

Foto Ssc Napoli

Nessun cinepanettone di Aurelio De Laurentiis. Natale in vetta è quello che spera la Napoli del calcio, che si sveglia nell'insolito sabato del 23 dicembre pronto a spingere i propri beniamini nel pomeriggio del San Paolo. Il catino di Fuorigrotta veste l'abito buono, quello delle giornate migliori: l'avversario, la Sampdoria di Marco Giampaolo, è di livello assoluto, da prendere con le dovute precauzioni. L'obiettivo però è fissato: tornati in vetta dopo la trasferta di Torino, gli azzurri non vogliono più perdere il primato, girando da primi della classe al giro di boa.

Inter alle spalle con la prima sconfitta stagionale da digerire, Juve e Roma impegnate nello scontro diretto del posticipo: il Napoli prova ad approfittarne, guardando ovviamente in primis al proprio impegno, con Maurizio Sarri che guarda con diffidenza alla truppa di Giampaolo, sempre battuta ma altrettanto pericolosa, nonostante il momento di forma diametralmente opposto per i doriani. Gli azzurri hanno voltato pagina dopo un periodo difficile dal punto di vista dei risultati, espugnando l'Olimpico piemontese e superando di misura l'Udinese in Coppa Italia.

Foto Ssc Napoli Twitter

Non sembra riuscirci la Sampdoria, la quale arriva all'ombra del Vesuvio con tre sconfitte - pesanti da digerire - sul groppone nelle ultime quattro partite. La rimonta subita in casa contro la Lazio, poi a Cagliari, avanti di due gol, prima del gol beffa di Matri a firmare la seconda battuta d'arresto in casa consecutiva: la Doria cerca riscatto, uno scalpo importante dopo aver già strappato quello della Juventus. Adesso la formazione blucerchiata va a caccia di una prestazione d'orgoglio, di personalità, di maturità, nell'intento di cambiare rotta il prima possibile prima del Natale e della pausa.

Le ultime dai campi

Ancora una volta Maurizio Sarri si affiderà ai titolarissimi. Difficile vedere cambi nell'undici che infonde maggiori certezze e tranquillità al tecnico toscano. Motivo per il quale davanti a Reina agiranno Hysaj e Mario Rui sulle fasce laterali, Albiol e Koulibaly centrali. Jorginho in cabina di regia, con Allan ed Hamsik ai suoi lati. Insigne torna titolare nel terzetto offensivo composto chiaramente da Callejon a destra e Mertens centralmente.

Foto Sampdoria Twitter

Risponde Giampaolo con il classico 4-3-1-2, ma con qualche novità di formazione. Zapata ha recuperato, ma non è certo di giocare dal primo minuto: al suo posto Caprari potrebbe accompagnare Quagliarella di punta, con Ramirez alle loro spalle. L'altro ex di giornata, Ivan Strinic, giocherà invece dall'inizio nel quartetto difensivo completato da Bereszynski, Silvestre e Ferrari. Barreto e Praet gli alfieri di mediana con Torreira centrale.

Le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Strinic; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez; Quagliarella, Caprari. All. Giampaolo