Serie A, le formazioni ufficiali di Napoli - Sampdoria

Tutto pronto al San Paolo per l'inizio della sfida tra Napoli e Sampdoria, incontro valevole per la diciottesima giornata del campionato di calcio di Serie A. Azzurri di Maurizio Sarri che vanno a caccia dei tre punti per confermare il primato in classifica, in attesa di conoscere il risultato dell'Inter impegnata a Reggio Emilia contro il Sassuolo e del posticipo serale tra Juve e Roma. Nel frattempo, partenopei impegnati a Fuorigrotta contro la Sampdoria di Marco Giampaolo, reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro gare e da un solo punto conquistato. Quando manca un'ora all'inizio della sfida, i due tecnici hanno ufficializzato le rispettive scelte di formazione.

Tutto confermato nel Napoli, con Sarri che conferma il ritorno di Insigne dal primo minuto in attacco con Mertens e Callejon. Hamsik a guidare il centrocampo con Allan e Jorginho, torna Albiol in difesa accanto a Koulibaly, così come Mario Rui sull'out di sinistra.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri

Confermato anche il 4-3-1-2 di Giampaolo, che sceglie Ramirez alle spalle di Quagliarella e Caprari, con Zapata che parte dalla panchina. Un altro ex, Strinic, agirà a sinistra, mentre accanto a Torreira ci saranno Barreto sul centro-destra e Praet dalla parte opposta.

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Strinic; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez; Quagliarella, Caprari. All. Giampaolo