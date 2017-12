Napoli, Natale in vetta. Sarri ed Hamsik in coro: "Vittoria di carattere fondamentale"

Foto Ssc Napoli Twitter

Napoli di rimonta, ma comunque vincente al San Paolo. Gli azzurri superano l'ostica resistenza della Sampdoria di Marco Giampaolo a Fuorigrotta, confermandosi anche a Natale prima della classe in Serie A. Nonostante le enormi difficoltà del primo tempo i partenopei ribaltano due volte lo svantaggio firmato da Ramirez e Quagliarella su due calci da fermo, e trovano con Allan, Insigne ed Hamsik, ma più in generale con una splendida prova corale, la vittoria per 3-2. Napoli primo a quota 45 che conserva il primato con carattere e personalità.

Ai microfoni di Sky Sport Maurizio Sarri, tecnico toscano degli azzurri, ha commentato la sfida, partendo proprio da quest'ultimo aspetto: "Una gara in cui ci è successo di tutto, dal gol preso da 35 metri al rigore, fino all'espulsione, contro una squadra molto organizzata. La Samp, finora, è stata l'unica a venire al San Paolo a giocare a calcio. Ci hanno reso la partita difficile, bravi i ragazzi a reagire nel primo tempo e a controllarla nel finale in inferiorità numerica. Match dispendioso".

Tanti i complimenti ricevuti da Sarri, che chiuderà l'anno solare al primo posto virtuale in classifica con 96 punti confezionati (esclusa la gara di Crotone): "Purtroppo sono complimenti vani. Mischiamo un girone di ritorno con un girone di andata sbagliato probabilmente. L'anno solare non ci dà niente. Forse quel girone di ritorno ci ha dato convinzione e ci ha aiutato in questa parte della stagione. C'è qualcuno più attrezzato di noi, ma ci fa piacere stare lì in classifica".

Infine, una battuta sul record di Hamsik, ma più in generale sulla sua prestazione e sull'importanza dello slovacco negli schemi dei partenopei: "Per noi è importantissimo, per me deve giocare sempre. E' chiaro che quando posso gli risparmio qualche minuto. Lui ripaga tutta la nostra fiducia".

Uomo copertina di giornata Marek Hamsik, autore del gol del 3-2 con il quale ha portato gli azzurri al successo e, soprattutto, grazie al quale ha superato Maradona nella classifica dei migliori marcatori di tutti i tempi in maglia Napoli: "Quando ho segnato ho pensato che finalmente vincevamo 3-2 , una vittoria importante anche perché l'Inter ha perso". Uno sguardo anche al record: "Sono contento di cosa ho fatto, di questo record, ho lavorato e sono rimasto sempre concentrato, importante soprattutto che il Napoli ha vinto ed è in vetta alla classifica". Il capitano slovacco non riesce a distogliere l'attenzione, nemmeno per un momento, dall'obiettivo e chiude così il suo intervento: "Dopo un periodo opaco abbiamo ottenuto vittorie fondamentali, riprendere questa partita non era affatto facile, abbiamo avuto carattere. Sono davvero contento per quello che stiamo facendo".

Altrettanto decisivo anche Lorenzo Insigne, che tornato in campo dal primo minuto ha influito sul punteggio con il gol del pareggio per 2-2: "Sapevamo che affrontavamo una grande squadra che gioca molto bene a calcio, la Samp ci ha messo in difficoltà e ha un grande allenatore. Alla fine abbiamo vinto, era importante questo e non abbiamo mai perso la testa". Ed ancora, sulle assenze e sul record di Hamsik: "Manca Ghoulam che per noi è un grande giocatore ma Mario Rui sta facendo bene e ha le qualità per fare ottime cose. Hamsik? Sono orgoglioso di essere suo compagno e di avere partecipato assieme a lui a questo record, è un ragazzo umile, un grande capitano, speriamo possa fare anche altri record, è davvero speciale. E' un esempio".