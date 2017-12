Napoli, De Laurentiis: "A gennaio arriva Inglese. Scudetto? Vorrei vincerlo, ma..."

Foto Ssc Napoli

Tra campo e mercato, Aurelio De Laurentiis ha brindato chiacchierando con i giornalisti presenti ieri pomeriggio al San Paolo, guardando ovviamente all'obiettivo stagionale del suo Napoli, ma anche del mercato invernale che sta per arrivare. Acquisti per puntare dritti ai traguardi stagionali ma non solo, anche di prospettiva, per provare a colmare il gap con la Juventus e le big d'Europa anche da questo punto di vista.

"Arriva Inglese, punto. Per quanto riguarda i nomi che leggo sui giornali negli ultimi giorni (Ciciretti, Machach e Younes, ndr ) ancora non c’è nulla di certo. E se anche arrivassero, sarebbero da considerare come investimenti in chiave prospettica. Potrebbero andare in prestito" riporta il Corriere del Mezzogiorno.

Il patron si è soffermato anche sulla lotta allo Scudetto, sempre più indirizzata verso una corsa a due dopo i risvolti delle ultime giornate. Il numero uno dei partenopei ci crede, ribadendo così tuttavia un concetto che vale anche per le stagioni e le annate a venire: "Vorrei vincerlo, certo, ma non in maniera episodica. Vincere significa assumersi la responsabilità di attestarsi in maniera continuativa in vetta. Ci stiamo arrivando".

Ed infine, sull'atavica questione relativa alla casa del Napoli, l'imprenditore ha glissato, chiudendo così il suo intervento con una battuta: "Ho visto cinque posti in altrettanti comuni, sto valutando la fattibilità di una sede nuova di zecca".

Riguardo le condizioni degli infortunati, Milik e Ghoulam, invece questo quanto riportato dal Mattino: "Aspettiamo Milik e Ghoulam soprattutto che sta bruciando le tappe. Io trovo il Napoli competitivo per tutte le manifestazioni e mi auguro che il gruppo voglia andare fino in fondo pure nelle coppe".