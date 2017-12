Napoli, si punta a giocare d'anticipo per Amin Younes. Fonte: Twitter

Dopo aver praticamente chiuso per Ciciretti e Machach, il Napoli è senza dubbio la squadra più attiva sul mercato - in previsione della finestra invernale - ed è intenzionata a piazzare il terzo colpo. I campani ed Amin Younes hanno già trovato l'accordo per il prossimo anno. E' tutto fatto, ma gli azzurri vogliono anticipare i tempi. Il presidente Aurelio De Laurentiis ed il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sono mossi dalla voglia di riuscire a strappare l'ex Ajax già a gennaio e portarlo all'ombra del Vesuvio nel corso della finestra di mercato che si aprirà tra pochi giorni. Younes si è promesso al Napoli con un contratto quinquennale dopo aver rotto con i lancieri, ma dato che in attacco i partenopei hanno gli uomini contati, la dirigenza è al lavoro per cercare di strappare agli olandesi il ragazzo terribile sin a subito.

Il diesse Marc Overmars ha formulato una prima richiesta di 15 milioni di euro. Il Napoli si è fermato a 5 e quindi al momento la distanza è notevole, ballano circa 10 milioni: il direttore sportivo azzurro, Giuntoli, punta proprio sui voleri di Younes per far abbassare le richieste all'Ajax ed aggiungere subito l'esterno nell'organico a disposizione di Maurizio Sarri. Saranno decisivi quindi i prossimi giorni, il giocatore vuole solo il Napoli. Cambiare aria e voglia matta di misurarsi in una nuova realtà, in una squadra - qual'è il Napoli oggi - in grado di competere ad alti livelli, sia in Serie A che in Champions League.

Younes, fermo da diverse settimane per un presunto infortunio al ginocchio - che sembra essere più diplomatico che fisico - andrebbe a rinforzare la batteria di attaccanti a disposizione di mister Sarri. Le sue caratteristiche tecniche somigliano molto a quelle di Lorenzo Insigne, di conseguenza l'allenatore del Napoli avrebbe un nuovo asso in rosa, un giocatore dal talento cristallino, seppur ancora un pò acerbo. Gli azzurri restano alla finestra, dalla prossima settimana se ne saprà di più.