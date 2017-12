Crotone - Napoli in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (20:45)

Google Plus

Nessuna novità per Sarri, solito XI.

Zenga cambia una sola pedina rispetto alla vigilia. Sarà Simic ad affiancare Ceccherini a centro difesa, out Cabrera.

Le formazioni ufficiali.

Si gioca all’ Ezio Scida, impianto da 16.640 posti a sedere situato a Crotone.

Solito 4-3-3 per Sarri. In porta Reina, a sua protezione Albiol e Koulibaly a sua protezione con Maggio ed Hysaj terzini. Jorginho faro di centrocampo, Allan ed Hamsik mezz’ali. Davanti, Insigne e Callejon a supporto di Mertens.

Il Napoli è tornato a correre, ad inanellare prestazioni convincenti e vittorie. Dopo le due sconfitte con Juventus e Feyenoord ed il pareggio sterile con la Fiorentina, gli uomini di Sarri sono tornati prontamente alla vittoria con il Torino battendo in rimonta anche la Sampdoria di un mai domo Giampaolo; in mezzo la vittoria in Coppa Italia contro il lanciatissimo Udinese. Vincere contro il Crotone é obbligatorio; la Juventus attende alle spalle ad un solo punto di distanza.

Fonte: SSC Napoli / Facebook.

Solito silenzio stampa per Sarri.

Zenga vara il 4-3-3. In porta Cordaz, difesa composta - destra verso sinistra - da Faraoni, Ceccherini, Cabrera e Martella. Barberis in cabina di regia, Rodhen e Mandragora mezz’ali. Davanti, tridente formato da Trotta e Stoian a supporto di Budimir.

Fonte: FC Crotone / Facebook.

Zenga in conferenza stampa.

Dopo lo scossone Nicola - dimessosi il 6 Dicembre per screzi con la dirigenza, lasciando la squadra con 12 punti sopra la zona retrocessione - il Crotone ha ingaggiato Zenga come allenatore. Nelle tre gare disputate, 2 sconfitte ed una vittoria - maturata davanti al pubblico amico contro il ChievoVerona - e la sensazione che il Crotone debba ancora assorbire a pieno i nuovi dettami imposti dall’ex portiere dell’Inter. L’impegno odierno contro il Napoli appare proibitivo, ancor di più perché i partenopei vogliono raggiungere il titolo di “campioni d’Inverno”.

La preview del match, offerta dalla nostra redazione.

Sono 2 i precedenti totali in Serie A tra le due compagini. Entrambi i precedenti sono stati ad appannaggio del Napoli. L’ultimo head to head risale al Marzo scorso. Roboante 3-0 inflitto dagli uomini di Sarri agli avversari; apre Insigne con il penalty che proietta in avanti a fine primo tempo. Un altro penalty, trasformato stavolta da Mertens, e la seconda marcatura di Insigne spegnono ogni velleità di contesa.

Arbitra Maurizio Mariani coadiuvato da De Meo e Longo, quarto uomo La Penna. VAR (Video Assistant Referee) Doveri, AVAR (Assistant of Video Assistant Referee) Giallatini.