Napoli, Sarri indica la strada sul mercato: tutto su Verdi?

Foto Ssc Napoli

"Ho parlato col direttore sportivo di un ruolo in cui credo che siamo scoperti, e non è quello a cui tutti pensate". Breve e conciso, come al solito, Maurizio Sarri. Il tecnico toscano del Napoli primo in classifica al termine del girone d'andata, ai microfoni di Sky Sport si è lasciato andare in un insolito commento riguardante il mercato invernale, materia ed argomento che da sempre fa storcere il naso all'ex empolese. Tuttavia, l'occasione a disposizione dei partenopei appare ghiotta: il campionato è ancora aperto e, all'alba dell'inizio del girone di ritorno, Sarri chiede rinforzi, in un ruolo che per lui è scoperto.

Se tutte le tracce iniziali lasciavano intendere ad un investimento da fare sulle fasce difensive, con Ghoulam infortunato, negli ultimi giorni le operazioni legate all'arrivo - a giugno - di Ciciretti e Younes hanno spostato l'attenzione sulle rotazioni offensive, esterni laterali compresi. Non è solo l'infortunio di Milik a preoccupare Sarri, bensì anche l'impossibilità di poter puntare su Giaccherini ed Ounas come alternative di Insigne e Callejon, i quali tirano la carretta da inizio stagione. La richiesta dell'allenatore toscano, in tal senso, sembra essere chiara: Sarri non ha fatto nomi, ma ha evidenziato a Giuntoli la necessità di avere in rosa un giocatore già pronto all'uso e che possa inserirsi il più in fretta possibile nei suoi schemi, oltre a dare fiato sia all'ala iberica che al Magnifico.

Simone Verdi dopo il gol all'Inter - Foto Bologna Twitter

Tutti gli indizi portano a Simone Verdi, esterno d'attacco del Bologna, ambidestro, che Sarri ha già avuto alle sue dipendenze. La situazione di classifica del Bologna potrebbe aprire - così come ha fatto Saputo nei giorni scorsi - ad una eventuale cessione, con il Napoli che, tra le altre cose, avrebbe anche l'opportunità di inserire nella trattativa delle alternative che farebbero gola ai felsinei non lasciando scoperto Donadoni in quel ruolo. Al di là dell'investimento economico - circa venticinque milioni di euro - giocatori come Giaccherini ed Ounas potrebbero fare al caso dei rossoblù, discretamente tranquilli in ottica salvezza.

L'esterno classe 1992 di Broni sembra essere finalmente pronto al definitivo salto di qualità della sua carriera, anche se potrebbe storcere il naso di fronte all'eventualità di retrocedere di gradi: da titolare e con la fiducia della squadra e dello staff tecnico ad alternativa di lusso seppur in una squadra che lotta per il titolo. Le difficoltà oggettive - tante - dell'affare Verdi potrebbero spingere il Napoli ad accelerare la trattativa con l'Ajax per l'arrivo immediato di Amin Younes, per il cui inserimento nel contesto partenopeo occorrerebbe tuttavia molto più tempo. Quest'ultimo tuttavia stringe, con Sarri che aspetta i recuperi di Milik e Ghoulam - previsti entro un mesetto - e l'arrivo di un esterno che possa completare il reparto offensivo a sua disposizione: è Verdi il nome giusto per puntare allo Scudetto?