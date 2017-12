Napoli, ultimo allenamento dell'anno a Castelvolturno

Fonte: SSC Napoli - Sito ufficiale

Dopo la vittoria conquistata all'Ezio Scida di Crotone ed il titolo di 'campione d'inverno' in saccoccia, il Napoli ha ripreso la preparazione in vista dell'impegno di Coppa Italia, in calendario martedì 2 gennaio al San Paolo contro l'Atalanta. Il calcio d'inizio è in programma alle ore 20:45. Festività natalizie mai così frenetiche come quest'anno, quando in Italia, tradizionalmente, ci si fermava per celebrare il Santo Natale e l'avvento del nuovo anno.

Sotto il cielo grigio di Castelvolturno, e l'occhio come sempre vigile di Sarri e dell'intero suo staff, la truppa azzurra è scesa in campo suddivisa in due gruppi: lavoro rigenerante in palestra e in campo per coloro che hanno giocato dal primo minuto a Crotone, mentre gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una sessione di lavoro cominciata con attivazione a secco e chiusasi con una partitina 7 contro 7, a ritmi piuttosto blandi. Mario Rui, out contro il Crotone poichè squalificato, ha lavorato con i secondi, e contro gli orobici con ogni probabilità scenderà in campo dal 1' sulla fascia sinistra, con uno tra Hysaj e Maggio lungo l'out opposto. Allan, il più in forma dei partenopei, continua a sorprendere ed anche in allenamento appare più di una spanna avanti rispetto a tutti gli altri compagni di squadra.

Sul campo 1, invece, Milik e Ghoulam hanno svolto lavoro differenziato come da programma secondo le rispettiva tabelle personalizzate. Sono alle prese con il percorso di riabilitazione dopo i gravi infortuni subìti da entrambi nei mesi scorsi. Ci vorrà ancora qualche settimana affinchè i due calciatori possano rientrare in gruppo e sostenere gli stessi programmi d'allenamento del resto della comitiva. Febbraio, a questo punto, potrebbe essere il mese giusto, quello nel quale poter riabbracciare il puntero polacco ed il terzino algerino.