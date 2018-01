Napoli, Sarri tra Atalanta e Verona: pronti quattro cambi per la Coppa Italia

Capodanno e primo dell'anno in campo per il Napoli di Maurizio Sarri che al centro sportivo di Castelvolturno ha si festeggiato l'arrivo del 2018 forte del primato in classifica, ma ha anche provato a voltare pagina in vista del primo - imminente - impegno del nuovo anno. Gli azzurri preparano l'incontro valevole per i quarti di finale di Coppa Italia: al San Paolo arriva l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, reduce da una cocente sconfitta interna contro il Cagliari di Lopez. Diverso invece l'animo dei campani padroni di casa, primi della classe al termine del girone d'andata che volano sulle ali dell'entusiasmo.

Sarri non vuole snobbare affatto la Coppa Nazionale, motivo per il quale il turnover che attuerà il tecnico toscano, tenendo anche conto dell'impegno di campionato contro il Verona, non sarà totale. Il tecnico toscano gestirà energie fisiche e mentali soprattutto a centrocampo: il dinamismo di Diawara dovrebbe essere preferito - anche per caratteristiche più adatte a fronteggiare i mediani bergamaschi - a Jorginho in cabina di regia, mentre Zielinski potrebbe far rifiatare l'ottimo Allan. Onnipresente Hamsik, reduce da tre gol di fila che hanno rilanciato il Napoli in classifica e sé stesso nella storia del club.

Tra i pali tornerà Sepe per la terza presenza stagionale, mentre in difesa rientrerà Mario Rui (assente a Crotone perché squalificato) con Hysaj sul versante opposto. Al centro confermatissimo Koulibaly, al suo fianco Sarri potrebbe optare per Chiriches al posto di Albiol. In attacco infine nessun cambio, con il tridente dei titolarissimi che proverà a trascinare gli azzurri verso la semifinale di Coppa. Unico che potrebbe rifiatare è Insigne, con Rog che rileverebbe Zielinski in mediana con il polacco spostato nel tridente offensivo: opzione comunque che appare remota o comunque percorribile a gara in corso.

Probabile formazione Napoli (4-3-3): Sepe; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarr