Napoli - Atalanta in diretta, LIVE TIM Cup 2017/18 (20:45)

Appassionati lettori di Vavel Italia, Antonio Abate vi dà il benvenuto e vi invita a seguire assieme la partita Napoli-Atalanta, match valido per i quarti di finale di TIM Cup 2017. Reduci da una vittoria importante contro il Crotone, che è valso il titolo di campioni d'inverno, i ragazzi di Maurizio Sarri vogliono superare anche l'ostacolo bergamasco, confermandosi cinici ed in forma.

Per contro, l'Atalanta non ha affatto voglia di abbandonare la competizione, la cui vittoria garantirebbe alla formazione vincitrice un posto in Europa League. I nerazzurri, meno dotati tecnicamente, possono far leva però su un trend statistico tutt'altro che sfavorevole, contro il Napoli. Nelle ultime cinque sfide, infatti, l'Atalanta ha vinto ben due volte, battendo i partenopei anche al San Paolo. Il match considerato è stato quello dello scorso anno, con Caldara protagonista grazie ad una doppietta.

Secondo le ultime indiscrezioni, Sarri dovrebbe schierare i suoi con il canonico 4-3-3, in cui dovrebbero essere Callejon ed Insigne gli esterni ai lati di Dries Mertens. In porta, spazio a Sepe, protetto dai centrali difensivi Chiriches e Koulibaly, affiancati dai terzini Hisaj e Rui. Qualche cambio anche a centrocampo, dove Zielinski ed Hamsik dovrebbero affiancare Diawara.

Consueto 3-4-1-2, invece, per gli ospiti, con Gasperini pronto a schierare Gomez dietro la prima punta Cornelius. Davanti a Berisha, terzetto difensivo composto da Toloi, Caldara e Masiello, con i fluidificanti Castagne e Spinazzola incaricati di aiutare in fase di ripiegamento. Nella zona mediana del campo, De Roon e Freuler, mentre dovrebbe essere Cristante il trequartista.