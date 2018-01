Napoli-Atalanta - Le formazioni ufficiali: Sarri schiera Ounas prima punta, poche sorprese per Gasperini

Source photo: profilo Twitter SSC Napoli

E' tutto pronto, allo Stadio San Paolo, con Napoli ed Atalanta pronte a darsi battaglia per conquistare le semifinali di Coppa Italia. Rispetto a quanto previsto alla vigilia, molte sorprese nell'undici di Maurizio Sarri, che sceglie un ampio turnover per testare nuove soluzioni tattiche in vista dei più importanti impegni di campionato. Davanti a Sepe, i difensori centrali saranno Chiriches e Koulibaly, affiancati dai terzini Hisaj e Mario Rui. Nella zona mediana del campo, Diawara, affiancato da capitan Hamsik e Rog. Grandissime sorprese, infine, in attacco, dove saranno Zielinski e Callejon gli esterni ai lati di Ounas, scelto come falso nueve.

Meno sorprendente, invece, l'undici orobico, con Gasperini che schiererà la sua Atalanta scegliendo il consueto 3-4-1-2. Davanti a Berisha, terzetto difensivo composto da Toloi, Caldara e Palomino, affiancati da Gastagne e Gosens in fase di ripiegamento difensivo. In attacco, tandem offensivo formato da Gomez e Cornelius, con Cristante trequartista. Freuler e De Roon, infine, in mediana.

DI SEGUITO LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Napoli (4-3-3): Sepe; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Mario Rui; Rog, Diawara, Hamsik; Callejon, Ounas, Zielinski.

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Palomino; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Cristante; Cornelius, Gomez.