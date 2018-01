Coppa Italia, la rabbia di Sarri: "Nel secondo tempo avevamo la testa tra le nuvole"

la delusione di sarri dopo l'eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia

Eliminazione a sorpresa per il Napoli che lascia la Coppa Italia dopo la sconfitta ai quarti di finale contro l'Atalanta. Finisce 2-1 il match con i gol messi a segno da Castagne e Gomez per gli orobici e Mertens per i partenopei.

Nel post partita ha commentato il match ai microfoni di Rai Sport il tecnico del Napoli Maurizio Sarri: "La partita a livello di occasioni è da pareggio. Abbiamo fatto abbastanza bene nel primo tempo creando diverse chance. Il secondo tempo non mi è piaciuto con alcuni che avevano la testa tra le nuvole. Ho visto una squadra distratta nella seconda frazione e l'Atalanta ci ha messo in difficoltà".

Un Napoli reduce da un 2017 quasi perfetto forse condizionato dall'eliminazione in Champions League: "Mi arrabbiavo quando mi davano il voto a scuola figuriamoci se giudico la mia squadra nell'anno solare. Forse siamo una squadra più da campionato che da partite ad eliminazione diretta dove per una disattenzione rischi di essere buttato fuori".

Guardiola si è lamentato nei giorni scorsi dei troppi impegni per i club a discapito dello spettacolo e Sarri condivide: "Quello che fanno in Inghilterra dovrebbe essere preso d'esempio in Italia. Ad esempio nei tempi supplementari dovrebbero essere consentite cinque sostituzioni per non correre rischi sulla condizione dei giocatori. Il discorso della riduzione del campionato a 18 squadre non lo condivido perchè toglierebbe la possibilità a piazze importanti di non disputare la serie A. Io penso invece di spostare le partite delle Nazionali alla fine dell'anno e far finire tutti i tornei per club ad aprile, anche perchè non è semplice per i giocatori impegnati nelle nazionali stare sempre al massimo della forma".

In questi mesi è stato accusato di attuare poco turnover, mentre stasera ha cambiato ben sei giocatori rispetto all'ultimo match con il Crotone: "I ragazzi che hanno trovato poco spazio sono inseriti poco per volta e hanno comunque giocato diverse partite fino ad ora. Con l'Atalanta abbiamo sempre avuto delle difficoltà perchè la squadra di Gasperini ci toglie ritmo e spazio per fare il nostro gioco, questo è successo anche in campionato con i titolari. Se vinco ho fatto bene a fare il turnover, se perdo no. Io credo semplicemente che in queste partite devi sfruttare al massimo le occasioni che ti concedono e non disputare un tempo intero con un atteggiamento troppo pigro".

Sarri non commenta le voci di mercato che vogliono Verdi al Napoli solo da luglio: "Non mi interessano le voci di mercato. L'unico giudice per me è il campo e io rispondo solo a quello. Dico solo che se un giocatore fa una scelta personale bisogna rispettarla e accettarla".