Napoli, De Laurentiis: "Siamo troppi, non posso parlare di calciomercato"

Aurelio De Laurentiis, come suo solito, non le manda a dire. Intercettato in occasione della presentazione del suo film Benedetta Follia, il numero uno del Napoli parla del calciomercato, sottolineando la decisione di vendere prima di acquistare qualcuno: "Il calciomercato? Abbiamo calciatori a iosa e forse siamo addirittura in abbondanza. Per ora non posso dire nulla". Parole inequivocabili e non nuove, che sottolineano un target societario attento sempre prima al bilancio e poi ad eventuali colpi.

Secondo le stime del presidentissimo partenopeo, la rosa è già ampiamente attrezzata, con tutti i ruoli coperti da atleti di spessore e validi. Con il prossimo arrivo di Inglese, poi, anche la zona offensiva verrà completata, situazione che di fatto rende difficile qualsiasi tipo di operazione in entrata. L'infortunio di Ghoulam ha però accesso una spia d'allarme e, per evitare problemi futuri in vista del prosieguo in campionato, Sarri potrebbe chiedere uno sforzo in più alla società.