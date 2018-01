Napoli, sempre più Verdi

Alternativa sì, ma di lusso. Il Napoli prova a convincere Simone Verdi, il cui scetticismo riguardo il trasferimento all'ombra del Vesuvio - legittimo - potrebbe svanire dopo la chiacchierata informale che il laterale del Bologna effettuerà nei prossimi giorni con Cristiano Giuntoli e, perché no, anche con Maurizio Sarri. Il rapporto di stima e di sincerità che c'è tra il tecnico toscano e l'attaccante ambidestro nativo di Broni potrebbe aprire le porte ad un ripensamento, dopo che in un primo momento Verdi aveva posto un veto al trasferimento in Campania. Con il Bologna l'affare non sembra un problema, almeno per il momento.

Dubbi legittimi, perché guardando allo storico dei trasferimenti di Gennaio alla corte di Sarri, non tantissimi calciatori hanno avuto spazio e modo di giocarsi le proprie occasioni. Lasciare Bologna ed il posto fisso da titolare, per mettersi nuovamente in discussione alle spalle di uno dei terzetti d'attacco più forti e soprattutto più intoccabili della Serie A non è il massimo della vita, anche se, dall'altra parte della medaglia, l'aspetto legato a giocarsi il campionato e da quarto attaccante della rosa partenopea non è un aspetto da scartare nell'ottica della scelta.

Già, quarto attaccante, ovvero il primo cambio di tutti gli interpreti, soprattutto degli esterni, chiaramente. Insigne e Callejon necessitano di riposo, di tirare il fiato in svariate partite e, l'acquisto di Verdi, andrebbe a colmare la lacuna più vistosa - a detta di Sarri - dell'organico dei napoletani. Verdi per caratteristiche assomiglia sicuramente più al Magnifico che all'iberico, anche se in questa stagione ha dimostrato più volte spirito di sacrificio ed abnegazione alla causa, sebbene resti lontano dalla duttilità e dall'intelligenza tattica dello spagnolo. Centravanti anche all'occorrenza, sebbene il Napoli tutto aspetti con ansia il rientro di Milik in quel ruolo.

Tuttavia, l'innesto di Verdi potrebbe garantire a Sarri anche una possibilità di cambiare o di variare l'offerta del suo calcio: se il Napoli predilige la catena di sinistra in quanto sia Insigne che Hamsik quanto Ghoulam o Mario Rui sono maggiormente propensi a creare la superiorità rispetto ai dirimpettai di destra Hysaj-Allan-Callejon, l'arrivo del talento di Broni garantirebbe questo tipo di soluzione in uno contro uno ma non solo anche sull'out di destra. Una soluzione che, dopo la crescita degli ultimi mesi, stimola la mente di Maurizio Sarri, il quale sembra aver puntato forte il dito su Simone Verdi per l'assalto allo Scudetto. L'offerta è pronta, l'assalto ed il piano per convincere Verdi anche: ad inizio settimana prossima il via all'operazione.