Ufficiali Napoli-Hellas: titolarissimi per Maurizio Sarri, Pecchia si affida a Kean

Source photo: profilo Twitter Napoli

L'obbligo di vittoria sarà comune ad entrambe le formazioni. Eppure difficilmente l'Hellas Verona riuscirà a combattere sul piano tecnico contro il Napoli, condizione che costringerà gli Scaligeri a metterla sul piano fisico. Per combattere la magnifica creatura di Sarri, dominatrice della Serie A ed autrice di un gioco sontuoso, l'ex Pecchia ha pensato ad un coperto 4-4-1-1, con Verde dietro l'unica punta Moise Kean, pronto ad "aiutare" la Juventus facendo uno sgambetto al Napoli. Davanti al portiere Nicolas, i difensori centrali saranno Hertaux e Caracciolo, con i terzini Ferrari e Caceres a sostegno. Nella zona mediana del campo, Buchel e Bessa, mentre gli esterni sono Fares e Romulo.

Un più classico 4-3-3, invece, per il Napoli, che si affida ai suoi titolarissimi. Reina in porta, con Albiol e Koulibaly in difesa. In attacco, lanciato dal 1' un Dries Mertens voglioso di tornare al goal in campionato. Ai suoi lati, Insigne e Callejon, ugualmente intenzionato a sbloccarsi in campionato per mettersi alle spalle un periodo positivo ma meno splendente rispetto all'inizio di stagione. Jorginho, grande ex, lanciato in mediana, protetto ai lati da Marek Hamsik ed Allan, perno imprescindibile dello scacchiere tattico di Sarri. Completano l'undici di casa, i terzini Hisaj e Mario Rui.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-HELLAS VERONA

Napoli (4-3-3): Reina; Hisaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.

Hellas Verona (4-4-1-1): Nicolas; Ferrari, Hertaux, Caracciolo, Caceres; Fares, Buchel, Bessa, Romulo; Verde, Kean.